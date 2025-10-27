Radan johdolla ja kilpailijoilla eriävät näkemykset Rovaniemen ravien peruuntumisesta

Ravien piti alkaa kello 13, mutta kello 11.45 tehtiin päätös siirtää raveja tunnilla, jonka aikana etukaarteen huonokuntoinen osa, eli sisäradat, keiloitettiin. Tämä ei lopulta auttanut tarpeeksi ja puoli kahden aikoihin eläinlääkäri teki päätöksen yhteistyössä ohjastajien edustajan ja toimitusjohtaja Tapani Enbusken kanssa ravien perumisesta.”Erittäin haastavien keliolosuhteiden summa, jotka vielä pitkin viikkoa vaihtelivat. Alkuviikosta rata jäätyi ja luvattiin pakkasia, mutta tulikin viidellä pisaralla vettä puolentoista vuorokauden ajan. Eläinlääkäri lopulta sitten arvioi jään puskevan pohjasta läpi, vaikka rata oli tietysti juntattu niin hyvin kuin saimme”, Tapani Enbuske taustoittaa.”Rehellisesti kun sanotaan, iski minirospuutto”, hän toteaa.Pohjoisen ravialueen kärkinimiin kuuluvan Kari Alapekkalan piti kilpailla hevosillaan sunnuntaina Mäntyvaarassa. Hän kokee, etteivät sääolosuhteet olleet viikolla poikenneet aiempiin vuosiin verraten.”Normaalit syksyn kelit. Lisäksi ihmetyttää, kun minulle soitettiin Mäntyvaaran talleilta jo torstaina, ettei radalla pysty ajamaan sunnuntaina kilpaa. Miksei tehty mitään toimenpiteitä hakemalla apua radan saamiseksi kilpailukuntoon tai siirtämällä ravit?” Alapekkala hämmästelee.Kilpailijoita oli saapunut sunnuntaina Mäntyvaaraan pisimmiltään Pohjanmaalta saakka. Pitkämatkalaisista esimerkiksi Tiina Rintalalle tulee Lappajärveltä matkaa Mäntyvaaraan lähes 500 kilometriä suuntaansa.”Odotetaan kaikkien saapuvan paikalle, kunnes huomataan radan olevan käyttökelvoton. Rovaniemen toiminta tuntuu niin käsittämättömältä, ettei tällaisista tapahtumista voi olla kuin todella surullinen. Törkeää välinpitämättömyyttä kilpailijoita kohtaan”, Alapekkala jyrähtää.Alapekkala kertoo käyneensä katsomassa rataa tallikaarteesta, missä sisäkaistoilla oli pehmeitä upottavia kohtia. Hänenkin arvionsa mukaan rata oli kilpailukelvoton.”Nyt Rovaniemellä on viimeinen hetki tehdä muutoksia toimintaan tai kohta viimeiset päivät lähtevät. Ei kukaan kohta jaksa tehdä enää mitään Rovaniemen eteen, jos meininki jatkuu tällaisena”, Alapekkala kokee.Toimitusjohtaja Enbuske vastaa, ettei radanhoidossa ollut kyse minkäänlaisesta välinpitämättömyydestä.”Rata oli kaatosateiden aikaan niin pehmeä, ettei sinne tahtonut päästä ajoittain kuin ilmalaivalla. Ne aikaikkunat, kun rataa päästiin huoltamaan, olivat vain lyhyitä. Ratamestarille oli pyydetty myös apuja ja useampi kone pörräsi samaan aikaan radalla”, Enbuske sanoo.Korvaavaa ravipäivää Enbuske aikoo ehdottaa Suomen Hippokselle joulukuun alkupuolelle, että palkintorahat saadaan jaettua hevosenomistajille tämän vuoden puolella. Perutuista raveista radan kassassa ei ole varaa maksaa kilpailijoille matkakuluja turhista kilometreistä.”Osallistumis- ja katosmaksut luonnollisesti palautetaan. Kilpailijoiden puolesta olemme pahoillamme, mutta matkakulujen korvaamiseen emme pysty liikenemään”, Enbuske harmittelee.Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton jäsenillä on mahdollisuus anoa matkakuluja hevosenomistajayhdistykseltä..Rovaniemen ravit peruttiin – "Ensi sijassa pitää ajatella hevosten hyvinvointia ja turvallisuutta"