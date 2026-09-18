Raitalalle kuukauden ja Miettuselle kolmen kuukauden kilpailukielto – Dimitri Palmroosille 18 kuukauden panna dopingrikkomuksesta

Kotimaan ykkösohjastaja Santtu Raitala määrättiin kuukauden kilpailukieltoon (24.9.–23.10.2026) epäasiallisesta toiminnasta. Taustalla on niin sanottu puhelinhäirintäkohu, josta Raitala avautui jo aiemmin perjantaina Hevosurheilun verkkosivuilla julkaistussa avoimessa kirjeessä.Hippoksen tiedotteessa kerrotaan, että osallisilta pyydettyjen kirjallisten selvitysten perusteella mukana olleet henkilöt ovat soittaneet vapaa-ajallaan useita ”pilapuheluita” alan toimijoille, joista osassa on esiinnytty toisina henkilöinä. Toisen henkilön nimissä on selvitysten mukaan esiinnytty neljässä puhelussa, joista yksi on soitettu raviradan edustajalle ja kolme toisille raviurheilijoille. Ilmoitusten mukaan tapauksessa mukana olleita henkilöitä on ollut seitsemän, joista kuudella on Hippoksen myöntämä lisenssi tai ajolupa.Samassa yhteydessä Elina Miettuselle (24.9.–23.12.2026) määrättiin kolmen kuukauden kilpailukielto. Sekä Raitalan että Miettusen kilpailukiellot alkavat 24.9. Selvitysten perusteella he ovat esiintyneet puheluissa toisena lisenssinhaltijana. Rangaistuksia annettaessa on arvioitu soitettujen puhelujen sisältöä ja rikkeiden vakavuutta. Hallitus piti raviradalle soitettua puhelua vakavimpana tekona. Hanna Lepistölle, Valtteri Lintulalle, Tuukka Varikselle ja Ilona Rekilälle annettiin varoitukset. Selvitysten perusteella he ovat olleet mukana toiminnassa, mutta kieltävät esiintyneensä puheluissa toisena henkilönä eikä toisena henkilönä esiintymisestä ole muuta näyttöä. Varoituksen saaneet eivät kuitenkaan ole puuttuneet epäasialliseen toimintaan. Tapaus on saanut merkittävää negatiivista julkisuutta ja Hippoksen hallitus katsoo sen vahingoittaneen raviurheilun mainetta. Toiminta on kokonaisuudessaan moitittavaa ja raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman vastaista. Yksi vastuullisuusohjelman ja Suomen Hippoksen tavoitteista on, että raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteisössä on ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle. Varoitukset perustuvat raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman rikkomiseen. Sen mukaisesti jokaisen velvollisuus on pitää huolta siitä, että yhteisö on osallistava, yhdenvertainen ja häirinnästä vapaa. “Koko raviurheiluyhteisössä on nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään. Se koskee sekä nuoria että aikuisia urheilijoita. Hevosten hyvinvoinnin lisäksi jokaisella meistä on yhteinen vastuu myös ihmisten hyvinvoinnista”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo painottaa. Dopingrikkomuksesta 18 kuukauden kilpailukieltoDimitri Palmroosille määrättiin dopingrikkomuksesta 18 kuukauden kilpailukielto (24.9.2026-23.3.2028) ja 5000 euron sakko dopingrikkomuksesta sekä 300 euron sakko puutteellisen lääkityskirjanpidon vuoksi. Palmroosin valmentamasta R.R. Bastianista Porin raveissa 16.5.2026 otetussa verinäytteessä (sekä A- että B-näytteessä) todettiin prednisolonia. Prednisoloni kuuluu kortikosteroideihin (kortisoni), joita voidaan käyttää esimerkiksi tulehduksellisten tai immuunivälitteisten sairauksien hoitoon. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on käsitellyt tapausta kokouksessaan 3.9.2026 ja kirjannut lausunnossaan asian dopingrikkomukseksi. Hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä lääkintämääräysten kohdan 1.8. mukaisen dopingrikkomuksen verinäytteessä todetun prednisolonipitoisuuden perusteella. Hallitus päätti, että hevosen R.R. Bastian (246001S00191074) suoritus Porin raveissa 16.5.2026 mitätöidään. “Tänään käsitellyn dopingrikkomuksen lisäksi käsittelyssä on yhä kolme muuta lääkeainelöydöstä, joiden B-näytteiden tulokset ovat valmistuneet tällä viikolla. Nämä siirtyvät seuraavaksi eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan arvioitavaksi. Antidopingtoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Hallitus on valmis kokoontumaan viipymättä ylimääräiseen kokoukseen, kun antidopingtoimikunta on antanut lausuntonsa”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kommentoi Hippoksen tiedotteessa.Kielletystä yhteistyöstä toistaiseksi kilpailukieltoonJo aiemmin tänä syksynä Suomen Hippos oli määrännyt dopingrikkomuksista pitkät kilpailukiellot Mari Leinoselle ja Pertti Puikkoselle. Ravikilpailusäännöt kieltävät yhteistyön dopingrikkomuksesta tuomitun kanssa. Keskusjärjestö ryhtyi selvittämään mahdollista sääntörikkomusta, kun dopingrikkomuksista tuomittujen valmentajien treenattavia siirtyi uusille valmentajille.Hippos on lähettänyt Hannu Prokkolalle selvityspyynnön yhteistyöstä dopingrikkomuksesta kilpailukieltoon määrätyn Mari Leinosen kanssa; Leinosen aiemmin valmentamien hevosten MAS Josefina ja Icella siirryttyä Prokkolan valmennukseen. Hippoksen sääntövaliokunta on käsitellyt Prokkolan toimittaman selvityksen ja katsoo sen vahvistavan ravikilpailusäännöissä tarkoitetun kielletyn yhteistyön Mari Leinosen kanssa. Hannu Prokkola määrättiin välittömästi toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon. Kilpailukiellon voi purkaa osoittamalla, että kielletty yhteistyö on päättynyt. Samassa yhteydessä Hippos lähetti selvityspyynnön Bea-Maria Puikkoselle Pertti Puikkosen aiemmin valmentamien hevosten Atuwolf, Kihipette, V.G. Wild Dreams, Valentina ja Väyrylän Hermanni siirryttyä Bea-Maria Puikkosen valmennukseen. Bea-Maria Puikkonen on selvityspyyntöön vastatessaan todistettavasti selvittänyt, että kyse on itsenäisestä yritys- ja valmennustoiminnasta eikä sen perusteella ole kyse kielletystä yhteistyöstä. Bea-Maria Puikkonen toimii kokelaslisenssillä. Se edellyttää, että hän on ammattivalmentajalisenssin tai kilpailijalisenssin haltijan yrityksessä tai yksityislisenssin haltijan tallissa vakituisessa työsuhteessa toimiva henkilö.Heppa-järjestelmässä hänen työnantajakseen on merkitty Pertti Puikkonen. Hevosurheilu kysyi Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himangalta, miten on mahdollista, että tätä ei lasketa yhteistyöksi."Hän on selvittänyt meille, että se on aitoa toimintaa. Hänellä on oma yritystoiminta, jonka kautta laskutus pyörii ja hän on vuokrannut karsinoita. Hän on myös tehnyt B-lisenssihakemuksen", Himanka selvittää.Paavolalle kahden kuukauden kilpailukieltoHermanni Paavolalle määrättiin Lapuan raveissa 23.8.2026 toistaiseksi voimassa oleva ajokielto sekä 300 euron sakko rangaistuskoodilla ”ajovitsan ja/tai ohjien sääntöjen vastainen käyttö, vakava rike”. Hippoksen hallitus päätti asettaa Hermanni Paavolan kahden kuukauden ajokieltoon, joka päättyy 22.10.2026. Tuomariston antama sakko jää voimaan. Kainuun Ravirata Oy:n ravipäivien uudelleen sijoittaminen vuodelle 2027 Kainuun ravirata Oy:lle on ravikilpailukalenterin suunnittelussa kiintiöity kolme kilpailupäivää. Kainuun ravirata Oy ei ole vuonna 2027 tukikelpoinen ja kilpailupäivät tulee siirtää muiden ratojen kiintiöihin. Hippoksen hallitus päätti siirtää kilpailupäivät kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti Kuopiolle (1 päivä), Joensuulle (1) ja Ylivieskalle (1). Näin kilpailumahdollisuudet säilyvät samalla alueella. Kainuun Hevosjalostusliitto ry on esittänyt Hippokselle anomuksen järjestää kyseiset kolme kilpailupäivää Kajaanin raviradalla. Tässä vaiheessa Hippoksen hallituksella ei ole edellytyksiä myöntää virallista ravien järjestämisoikeutta Kainuun Hevosjalostusliitolle.Suomen Hippoksen varsinainen kokous järjestetään Teivon raviradalla Tampereella tiistaina 27.10.2026 klo 14 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muutosehdotukset järjestösääntöihin. Valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous järjestetään hybridikokouksena Vermo Areenalla torstaina 26.11.2026 klo 12 alkaen. Hippoksen hallitus kokoontuu kokousaikataulun mukaisesti seuraavan kerran 15.10.2026.Pääset lukemaan Hippoksen tiedotteen kokonaisuudessaan tästä linkistä..Hippoksen hallitus kokoontui – kaksi rangaistusta dopingista.MT Hevoset: Dopingrikkomuksista rangaistuilta siirtyi hevosia uusille valmentajille – Hippos selvittää mahdollisia sääntörikkomuksia.Hannu Torvinen paljastaa olleensa puhelinhäirinnän kohteena – ”Kyse ei ole enää mistään harmittomasta hassuttelusta”.Pääkirjoitus: Myrsky vesilasissa.Tällainen oli Kannuksen raviradalle soitetun pilapuhelun sisältö – ”Onhan tämä aika ennenkuulumatonta”.Avoin kirje Santtu Raitalalta: ”Pyydän anteeksi”