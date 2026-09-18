Raviohjastaja Santtu Raitala
Kuukauden kilpailukieltoon asetettu Santtu Raitala pyysi tekojaan anteeksi. Hippoksen selvitysten perusteella hän on esiintynyt puheluissa toisena henkilönä.Arkistokuva: Jarno Unkuri
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Raitalalle kuukauden ja Miettuselle kolmen kuukauden kilpailukielto – Dimitri Palmroosille 18 kuukauden panna dopingrikkomuksesta

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui torstaina. Asialistalla oli raviväkeä paljon puhuttaneita tapauksia.
Julkaistu
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