Rovaniemellä raju kolari lähtötilanteessa, ohjastaja ja toimihenkilö vietiin jatkotutkimuksiin

Rovaniemen ravirata julkaisi myöhään illalla tilanteesta tiedotteen.

"Rovaniemen Mäntyvaaran maanantai-illan raveissa 13.7.2026 sattui ikävä tapahtuma lähtötilanteessa, jossa numeroiden 7 Chased ja 14 Global Destination välillä tapahtui kontaktitilanne. Tilanteessa numero 7 Chased pääsi karkuun ja hevosen ohjastaja putosi kyydistä. Ohjastaja sekä tilanteessa loukkaantunut toimihenkilö toimitettiin ensihoidon yksiköiden kyydillä jatkohoitoon Lapin keskussairaalaan. Molemmat hevoset kävivät kilpailueläinlääkärin tarkastettavana. Ravit jatkuivat aikataulusta noin 40 minuuttia jäljessä", Rovaniemen raviradan tiedotteessa sanotaan.

Paalun juoksuradalta lähtenyt Sara Hautamäen ohjastama Chased ei toiminut voltissa viimeisellä kierroksella, vaan kääntyi ensin vasten kilpailusuuntaa, ja lähti sen jälkeen peruuttamaan radan ulkolaitaa kohti.

Riku Salminen ohjasti takamatkan juoksuradalta vauhdilla lähtenyttä Global Destinationia. Hän ehti väistää viime hetkellä kilpailusuuntaan katsottuna jyrkästi oikealle, mutta ei pystynyt välttämään rajua törmäystä.

Salminen lensi itsekin kyydistä radan pintaan, mutta pomppasi samantien ylös ja sai pidettyä hevosensa hallussaan.

Sara Hautamäki oli ohjastajana mukana rytäkässä. Hän oli tiistaiaamuna vielä Rovaniemellä.

"Kaikki on tilanteeseen nähden ihan hyvin", Hautamäki raportoi. "Olen vielä sairaalassa, mutta luita ei ole poikki ja todennäköisesti selvisin aivotärähdyksen lisäksi pahoilla mustelmilla ja kolhuilla. Olo on kuin jyrän alle jäänyt, mutta aikamoisen ”jyrän” kanssahan mä siinä otin yhteen."

Hautamäki kertoo, että aluksi Chasedin kanssa ei ollut ongelmia, mutta sitten niitä ilmaantui. Sama hevonen on muutama vuosi sitten tuomariston toimesta määrätty toimimattomana koelähtöön, kuten kävi nytkin.

"Hevonen toimi ensin hyvin voltissa ja kaikki oli tosi jees. Sitten yhtäkkiä kun viimeinen kierros alkoi, niin hevonen rupesi oikuttelemaan. Luulin jo, että voltti keskeytetään kun olin radalla miten sattuu, mutta sitten näin ei tehty, vaan jatkettiin loppuun saakka. Viimeinen niitti oli, ettei päästy enää samaan suuntaan muiden kanssa. Sitten olikin jo rytinä valmis."

"Niin harmillista ja ikävä fiilis koko hommasta, mutta josko se tästä", Hautamäki päätti.

Chased pääsi karkuun, ja se syöksyi kolarin jälkeen suoraan radan sisäkentälle päälähettäjän koroketta kohti. Sitä seuranneessa tilanteessa toimihenkilö loukkaantui. Myös hänet vietiin jatkotutkimuksiin Lapin keskussairaalaan.