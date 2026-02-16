Rallan Ruhtinas arvottiin huippupaikalle – lauantain lähtölistat julkaistu

Lakeuksilla ravattavissa lauantairaveissa lämminveristen kovin sarja on 2100 metrin ryhmäajona ajettava hopeadivisioonakarsinta. Viime aikoina mainiosti suorittanut Star Photo S saa vastaansa viime syksynä Antti Ojanperän treeniin siirtyneen Fat Rabbitin, joka voitti kolme ensimmäistä kisaansa Suomen maaperällä. Nyt Ojanperän suojatti palaa reilun parin kuukauden paussilta.Lämminveristen hopeadivisioonakarsinta ravataan lauantain neljäntenä lähtönä, joten se ei lukeudu Toto75-kohteisiin.Sen sijaan päivän pääpelin avaa kylmäveristen pronssidivisioonakarsinta. Erittäin kyvykäs mutta epävarma Cirilla arvottiin kasiradalle. Se saa vastaansa muun muassa viimeksi pitkästä aikaa voittaneen Rokkijätkän ja kauden avausvoittoa hakevan Villihumun.Lauantain kovin sarja kylmäverisille on 2100 metrin ryhmäajona kilpailtava hopeadivisioonakarsinta. Suosikeista Rallan Ruhtinas arvottiin parhaalle paikalle. Se starttaa kolmosradalta. Viidestä viime kisastaan kolme voittanut ja näissä kaikissa totoon sijoittunut Vänrikki kiihdyttää viitosradalta.Suosikkien ohella mielenkiintoisia seurattavia ovat ainakin Tinderi, Siirin Veeti ja tauolta palaava Häijymies.Toto75-pelin päättää lämminveristen pronssidivisioonakarsinta. Mukana on useampi voittosummansa puolesta hopeadivariin kuuluva, mutta tammaedun myötä mukaan pääsevä hevonen. Tammat saivatkin loistavat lähtöpaikat, kun Endless Story kiihdyttää ykkösradalta, Dorea Frido kolmoselta, Extrema neloselta ja Fortunewheelgarden ysiradalta.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.