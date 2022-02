Ralliajelu päättyi valjastuskatokseen Joensuussa – ”On siinä jonkinmoinen remontti edessä”

Maanantaiaamu valkeni Joensuun raviradalla erikoisissa merkeissä. Ratamestarin saapuessa töihin, yllättyi hän löydettyään tallialueelle hylätyn auton, jonka keula oli rytyssä. Pian selvisi myös miksi.

Innokas kuski oli tullut kokeilemaan, miten Audi kulkee lumisella tallialueella. Hurjastelu oli lopulta tyssännyt valjastuskatokseen, joka meni uuteen uskoon auton törmättyä siihen.

”Kantavia tolppia ja vähän kattoa oli tipahtanut. On siinä jonkinmoinen remontti edessä”, Joensuun raviradan toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen kuvailee vahinkoja.

”Onneksi on kaksi viikkoa seuraaviin raveihin, niin ehdimme korjata ne. Siinä on 4-5 katosta, joihin ei uskaltaisi laittaa hevosta.”

Tekijä oli helppo selvittää auton rekisterinumeron avulla. Lisäksi kuljettaja on autoineen tallentunut radan valvontakameroihin. Pykäläinen on ehtinyt jo keskustella kyseisen kuskin kanssa.

”Poliisit kävivät aamulla, ja tekijä on tiedossa. Selvitystyö on menossa, mutta eiköhän auton omistaja maksa korjauskustannukset. Toivottavasti ihmiset ottaisivat tästä opiksi, että tämä on aivan väärä paikka lähteä ajamaan rallia.”

Kaahailu on tuttu ilmiö muiltakin raviradoilta. Myös Joensuussa on kohdattu sama ongelma aiemmin, mutta vahingot ovat ennen tätä rajoittuneet lähinnä porttien ja tolppien kaatumiseen. Vuosia sitten erään kuskin matka tyssäsi valjastushallin seinään.

”Olemme siihen kiinnittäneet huomiota. Portteja on välillä suljettu, mutta nyt oli sunnuntaina käynyt harjoittelijoita, joten tallialueen portit olivat auki.”

Pykäläinen kertoo, että valvontakameratkaan eivät ole pitäneet ulkopuolisia pois alueelta. Ongelman kitkemiseksi on harkittu automatisoituja portteja. Sähköllä toimivat portit estäisivät tehokkaasti vastaavanlaisen ralliajelun, mutta toisaalta hankaloittaisi radalla asioivien tekemisiä. Toimitusjohtaja arvioi mahdollisen porttiremontin kustantavan ”joitakin tuhansia per portti”.

”Lumitöitä se tietysti hankaloittaisi. Lisäksi meillä on eläinklinikkapalveluita, sinnehän voi tulla viikonloppuisinkin hevosia, joten onhan se hankalaa, jos portit ovat kiinni”, Pykäläinen pohtii.

Joensuun radalla ravataan seuraavan kerran sunnuntaina 20.2.