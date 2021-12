Ranskalaisruuna paransi Kouvolan lumisissa oloissa ennätystään

Ennätystään 16,1:een parantanut ruuna on lähtöisin Ranskasta ja edustaa omistajansa tamperelaisen Teuvo Järvisen pitkää jatkumoa Ranskan raviurheilun parissa.

”Hopefully Quickilla on hyvä pala, kun pääsee sopivan kirin ajamaan. Se myös jaksaa mennä, kunhan kurkku toimii”, Järvinen kertoi.

Nelivuotias ruuna aloitti kilpailu-uransa tämän vuoden alussa, ja keväällä sen kurkku leikattiin.

”Jos se rupeaa painamaan startissa, niin henki loppuu. Kahdessa edellisessä kilpailussa ruuna painoi, ja Teivossa se kävi niin kuumana ennen starttia, ettei siitä tullut mitään. Välissä ajettu montélähtö rauhoitti sitä, ja Janita valkkasi tämän päivän kilpailun takamatkalta, jotta hevonen pysyisi rauhallisena”, Järvinen selvitti.

”Tämä ei ole mitenkään helppo hevonen. Kyllä täytyy todeta, että Janita on etevä tuohon valmennus- ja ajohommaan.”

Ohjelmatiedoissa lukee omistajan kohdalla Teuvo Järvinen, mutta Hopefully Quickilla on myös kaksi muuta omistajaa. Veli-Matti Rintala ja Antti Yli-Houhala ovat omistajina ensikertalaisia, vaikkakin jälkimmäinen kuuluu tunnettuun ravisukuun. Hänen edesmenneellä isällään Vesalla oli hevosia, ja tämän serkku Pekka muistetaan aikansa Suomen ykkösravurin Houston Laukon valmentajana.

”Hopefully Quick ei ollut mitenkään kallis hevonen, ja tavallaan harrastusta tämä on meille. On mielenkiintoista seurata hevosta, ja saadaan alalle uusia miehiä”, Teuvo Järvinen muistutti tärkeästä asiasta.

Järvinen on vuosikymmenien aikana tutustunut Ranskan raviurheiluun ja tietää missä eri asioissa mennään. Hevosten omistaminenkaan ei ole siellä aivan samanlaista kuin Suomessa.

”Siellä eivät hevoset kilpaile yhteisomistuksessa. Ainoastaan yksi omistaja ilmoitetaan, ja hänen väreissään hevonen starttaa. Keskusjärjestön tiedostoissa on sitten omistussuhteet ja eri henkilöiden omistuksen prosenttiosuudet, joiden mukaan sieltä maksetaan palkintorahat jokaisen omistajaporukan jäsenen pankkitilille suoraan. Esimerkiksi Face Time Bourbonilla on näkyvissä vain yksi italialainen omistaja, vaikka sillä on paljon muitakin omistajia.”

Hopefully Quickin on kasvattanut ranskalainen Ecurie Quick Star. Ranskalainen systeemi oli syynä siihen, että nuori ruuna saapui Suomeen.

”Quick Starilla syntyy 50-60 hevosta vuodessa, ja kun joku ei tunnu tarpeeksi hyvältä eli on tavallaan jäänyt luokalle, niin he myyvät pois. Ranskan systeemi on karu, eli voittosumma ratkaisee. Nelivuotislähdöissä on järjestään 25 000 euron paalu ja hevosia hirveät määrät, joten mukaan pääsy kilpailuihin vaikeutuu. Järjestelmä karsii siten, että jos hevosella on viisivuotiaana vähän rahaa, niin se on sitä myöten käsitelty. Jos ei ole rahaa voittosummassa, niin ei pääse startteihin mukaan”, Teuvo Järvinen selvitti.

Ranskassa starttaaminen saattaa olla Hopefully Quickille mahdollista tulevaisuudessa.

”Jos se rahaa keräilee ja menee pari sekuntia lujempaa, niin sillä kannattaa yrittää Ranskassa. Se varmaan aikuistuu ja rauhoittuu, kun tulee ikää, ja monté tuo lisää kilpailumahdollisuuksia.”

Järvisellä on tältä vuodelta hyvä saldo Ranskan raveista. Hänen osaomistamansa ja kasvattamansa Estelle Nordique on tienannut siellä vuoden aikana noin 70 000 euroa ja Frozen Queenkin noin 50 000 euroa. Takavuosina hän menestyi maan päärataa Pariisin Vincennesiä myöten Titane Nordiquen kanssa.

Miten Teuvo Järvinen on innostunut Ranskan raviurheilusta?

”Tuli aikoinaan mentyä Ranskaan, ja kävin siellä Skutnabbin Erikillä. Heidän naapurinsa Ecurie Danover oli iso kasvattaja, ja sieltä ostettiin ensimmäinen hevonen Fito Club. Se oli Suomessa Torvisen Heikillä ja oli ihan hyvä hevonen. Viisivuotiaana se meni takaisin Ranskaan ’Napille’ ja tienasi markka-aikana 400 000. Seitsemänvuotiaana Fito Clubilta meni jänne, ja kilpaura jäi harmittavasti kolmen vuoden mittaiseksi. Siitä lähtien niitä ranskanhevosia on minulla ollut.”

Järvisellä on myös toinen ranskalainen Janita Antti-Roikon tallissa. Nelivuotias Happy Or Not on aloittanut kilpailu-uransa lupaavasti. Sen hän omistaa yhdessä Jouni Järvensivun ja Ari Petriläisen kanssa, kuten on asianlaita myös Ranskassa vaikuttavan Frozen Queenin kohdalla.

Entä miten paljon Teuvo Järvinen käy paikan päällä Ranskassa ja mitä mieltä on sikäläisestä raviurheilusta?

”Korona-aikana ei tietenkään ole paljoa tullut käytyä. Lokakuussa olin siellä, ja Caenin huutokaupasta ostin yhden varsan. Onhan siinä eroa Suomeen, miten hevoset tienaavat. Suomessa tällaisella yhdellä voitolla rahoittaa kuukauden ruokalaskun, mutta Ranskassa yksi voitto riittää kattamaan vuoden kulut. On minun hevosia ollut Ruotsissakin valmennuksessa, eikä sikäläinen tilanne kovin paljoa eroa Suomesta, kun kuukausikuluja vertaa.”

Viidennestä ulkoa ykköseksi kirinyt Hopefully Quick oli Toto5:ssä pienoinen yllättäjä, mutta vielä odottamampaa oli Bean Dreamin voitto. Ravien kaksoisvoittaja Jukka Torvinen ajoi nopean avaajan keulaan, ja vauhti pysyi reippaana. Kotiradan miehen Isto Kuisman valmennettava hallitsi helposti loppuun saakka.