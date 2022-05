Ranskalaisruunalle ensimmäinen täysosuma Suomessa – ”Mukava ajella kotiin päin”

Hannu Torvisen ohjastaman Spritesinen tilanne vaikutti 1. takasuoralla oikeinkin valoisalle, kun pelaajien suosikkivaljakko pääsi marssimaan kärkipaikalle revittelyittä.

Santtu Raitala ja Elmino De La Fye vetivät toista rataa, ja vasta lopussa kilpaa ajettiin tosissaan. 11,5-vauhtisessa lopetuksessa Elmino De La Fye runnoi voittoon varmasti, joka oli 8-vuotiaan uran toinen ja ensimmäinen Suomessa.

”Hevosen ympärillä on esimerkiksi Säterin Petri ja Varpu ja Ojanperän tallin porukka, joten tietoa saa – siitä ei ole jäänyt kiinni”, voittajan yhdessä puolisonsa Tuula Straniuksen kanssa omistava ja pitkälti hevosen valmennuksesta vastaava Arto Stranius kiitteli voittajahaastattelussa. ”Hevonen on tuntunut riskille, ja eka voittoa Suomessa on odoteltukin, ja nyt se tuli. Mukava ajella kotiin päin.”

Varpu Säterin vastuuvalmentama Elmino De La Fye vei 2000 euron ykköspalkinnon voittoajalla 15,1ake.

Santtu Raitala ajoi myös toisen Toto5-voiton, kun kylmäveristen kovimmassa sarjassa Herra Heinämiehen terävä loppuspurtti kantoi takavuosien Derbyvoittajan parhaaksi ohi Koskelan Akselin. Herra Heinämiehen hoitaja on Varpu Säteri, joten viitasaarelainen pääsi tuulettamaan voittoa sekä valmentajan että hoitajan ominaisuudessa.

