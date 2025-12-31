Ranskan asiantuntijalähetykset paikkaamaan ravitonta torstaita

Aikavälillä 1.1.–9.4.2026 torstai on Suomessa raviton päivä. Sillä pyritään saamaan ravikilpailujen kysyntä ja tarjonta kohtaamaan osan hevosista viettäessä talvitaukoa.

Veikkaus paikkaa aukkoa kotimaan ravitarjonnassa tarjoamalla tammikuussa torstaisin juonnetut lähetykset Ranskan kohteisiin.

”Asiakkaamme ovat olleet hyvin kiinnostuneita Ranskan Toto-kohteista loppuvuoden aikana. Asiakasmääriin ja pelivaihtoihin saatiin heti selkeä piikki, kun menestysvalmentaja Antti Ojanperän ensimmäiset valmennettavat kilpailivat Ranskassa. Siitä kiinnostus on vain entisestään kasvanut, kun yhteispohjoismainen Toto4-peli Ranskan kohteisiin saatiin tarjontaan”, Veikkauksen Head of Toto and Racing Juha Ahjolinna alustaa yhtiön tiedotteessa

”Haluamme palvella tätä asiakaskuntaa ja tarjoamme tammikuusta alkaen torstaisin TotoTV:n suomenkielisen asiantuntijalähetyksen. Uskomme lähetyksen palvelevan sekä Ranskan kohteista jo aiemmin kiinnostuneita asiakaitamme että ennen kaikkea asiakkaita, jotka ovat innostuneet Ranskan talvimeetingin huippulähdöistä ihan viime aikoina. Asiakasmäärillä mitaten ollaan jo ennätystasolla. Haluamme totta kai panostaa tähän kasvuun.”

Tototv:n Ranskan asiantuntijalähetyksessä lähdöt selostetaan suomeksi, ja kohteita käydään läpi asiantuntijoiden johdolla. Lisäksi seurataan suomalaishevosten otteita Ranskassa sekä käydään läpi talvimeetingin huippulähtöjen tapahtumia. Luvassa on myös tuoretta tietoa Ranskassa olevista suomalaishevosista.

Ensimmäisessä lähetyksessä 1.1. kello 13.30 alkaen asiantuntijoina ovat Jari Haanniemi ja Tappi Hoikka.