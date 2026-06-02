Ranskan Toto-peleihin lisää pelimuotoja: Troikka+, Tripla ja 2/4
Veikkauksen Toto-pelien Ranskan tarjonta laajenee keskiviikkona 3.6. Siitä alkaen Ranskan ravien pelivalikoimaan liittyvät 2/4, Troikka+ ja Tripla. Kyseiset pelit ovat pelattavissa ainoastaan Veikkauksen nettipelissä.
2/4-pelissä pelaajan tulee tietää kaksi hevosta, jotka sijoittuvat kilpailussa neljän parhaan joukkoon. Järjestyksellä ei ole väliä.
Troikka+-pelissä pelaajan tulee tietää kilpailun kolme ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä. Voittoon oikeuttaa kolme oikein oikeassa järjestyksessä. Pelissä on myös toinen voittoluokka, jossa voittoon oikeuttaa kolme oikein ilman oikeaa järjestysvaatimusta.
Tripla-pelissä pelaajan tulee tietää kilpailun kolme ensimmäistä hevosta, mutta niiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä.
”Pelitarjonnan lisäämisellä pyritään kasvattamaan hevospelien kanavointiastetta. Kyseisiä pelejä on jo aiemmin voinut pelata kansainvälisillä pelisivustoilla, ja Veikkauksen tavoitteena on ohjata pelaamista kotimaisen, valvotun tarjonnan sekä pelaamisen hallinnan välineiden piiriin Suomessa”, Veikkauksen tiedotteessa sanotaan.
Lähde: Veikkauksen tiedote