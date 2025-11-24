Täydellisen lauantain jälkeen Antti Ojanperä toivoo kilpailumahdollisuuksia Ranskassa

Antti Ojanperä piipahti lauantaina Killerillä, ja Ramsgate sekä Vänrikki voittivat molemmat lähtönsä. Katseet on kuitenkin suunnattu takaisin kohti Ranskaa. Vincennesiin on ilmoitettu torstaille Kenzo Benois ja perjantaille Goodwin Zet. Sunnuntain Mauquenchyn raveihin on ilmoitettu uudelleen Kenzo Benois.Ranskassa lähtölistat muodostuvat vasta muutama päivä ennen kisoja, ja varsinkin Goodwin Zetin viikon kisa saattaa kariutua karsituksi tulemiseen. Kenzo Benois sen sijaan olisi mielenkiintoinen seurattava, jos se pääsisi torstain monté-lähtöön mukaan."Kenzo Benois teki Benjamin Rochardin ohjastamana tosi hyvän hiitin selästä täällä Ranskassa. Vincennesissä sillä olisi tarkoitus ohjastaa Paul Vervan, sillä Rochardilla oli sovittuna lähtöön jo toinen hevonen. Jos hevonen ei pääse sinne mukaan, niin ilmoitin sen varuiksi myös tämän viikon sunnuntaille Mauquenchyn raveihin. Kenzo Benois on mielenkiintoinen, kunhan vain pääsisi kilpailemaan", Ojanperä kommentoi.Ojanperä lähtee varhain tiistaina Pihtiputaalta jälleen kohti Pariisia, missä Jutta Ihalainen ja Emma Anttila vastaavat hevosten arjesta. Ojanperä on ollut toistaiseksi tyytyväinen siihen, miten sukkulointi kahden maan välillä on lähtenyt toimimaan."Aika lailla se on ollut sitä, mitä kuvittelin. Oli kiva käydä Killerin raveissa ja olla lasten kanssa. Suomi-jengillä on hyvä henki päällä, ja menestys on jatkunut hienona. Kaikki on sujunut hyvin, ehkä jopa paremmin mitä olisi voinut ajatella. Odottava fiilis on, mitä Ranska tuo tullessaan. Ilmoittautumishetkellä ei ikinä osaa sanoa, pääseekö hevoset kilpailemaan, mutta toivotaan, että starttimahdollisuuksia tulisi", Ojanperä päättää..Antti Ojanperän tallin Ranskan valloitus alkaa: Main Stage, Combat Fighter, Dozen Of Oysters, Goodwin Zet….Voitto ruotsalaissuosikille Vincennesissä, Dozen Of Oystersilla kova loppuveto – "Loistoesitys"