Kenzo Benois, Santtu Raitala
Ranskassa syntynyt Kenzo Benois on ilmoitettu tällä viikolla kaksiin eri raveihin Ranskassa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Täydellisen lauantain jälkeen Antti Ojanperä toivoo kilpailumahdollisuuksia Ranskassa

Antti Ojanperän raviviikko jatkuu yhden työpäivän jälkeen lennolla Ranskaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Ojanperä
Vincennes

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi