Raportti: Seinäjoen ori yllätti pelaajat – ”Pärjäämismielessä tultiin tänne asti”

Seppo Siikalan valmentama Zen Fondant sai mainion reissun toisessa parissa ulkona, ja kun ratkaisujen aika koitti, se kiri loppua kaikkein vauhdikkaimmin. ”Ruuna on tehnyt meillä päin hyviä juoksuja, ja kun Seinäjoelta on pitkä matka, niin kyllä me ihan pärjäämismielessä tultiin tänne asti”, ohjastajana toiminut Marko Hautamäki kertoi iloisena radan voittajahaastattelussa.

Tommi Kylliäisen valmentama Furioso Wohlrab oli menollaan Toto5-avauksessa. Se kiihdytti 2640 metrin ryhmäajossa keulille ja piti yllä tasaisen reipasta vauhtia. Kun päätöspuolikas taittui 1.13:n pintaan, muut jäivät selvän hajuraon päähän. Voittoaika oli oriin uusi ennätys 15,3.

”Furioso Wohlrab on kovassa kunnossa, ja tiesin sen olevan ylivoimainen, jos kaikki on kohdallaan”, Tommi Kylliäinen kertoi voittajahaastattelussa. ”Viime kerrasta fiksattiin varusteita, ja tänään se olisi jatkanut vielä kierroksen samaa vauhtia. Hevosen kyvyt ovat riittävät ikäluokkakilpailujakin ajatellen.”

Jukka Torvinen ajoi Jokimaan kauniissa kesäsäässä kaksi tyylikästä keulavoittoa. Ensimmäisen niistä toi Laura Mäkisen Lilian Rols ja toisen Riina Piston valmentama Robertino US. Molemmat valjakot ansaitsevat isot kehut suorituksistaan.

Oman Toto5-koitoksensa nimiinsä vienyt Liisa Sensation on norjalaisen Gudmund Haugstadin valmennustallista, joka sijaitsee Virossa noin 35 kilometriä Tallinnasta Tarton suuntaan. Kolmevuotias Norjassa syntynyt Maharajahin tytär on maksettu synnyinmaansa ikäluokkakilpailuihin.

Lahjakkaan tamman omistaa kuopiolainen Odd Trot Team, jonka takaa löytyy raviurheilun eteen vuosikausia monenlaista taustatyötä tehnyt Arto Iivanainen. ”Tiimiimme kuuluu allekirjoittaneen lisäksi puolisoni Paula Jetsu sekä tyttäremme Sanni Iivanainen.”

Ravien päätöslähdössä Haugstadin talliin rävähti vielä toinenkin ykkössija, kun Marko Majaniemi päästeli Coktail Jetin Norjassa syntyneellä tyttärellä Sublime Soalla hallittuun voittoon.

