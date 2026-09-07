Rata auki -reality jatkuu illalla – piipahdus Hannu Torvisen ja Milla Markkasen lapsuuteen

Suomen kauniit kesämaisemat ovat pääosassa illalla Nelosella kello 20.00 nähtävässä Rata auki -jaksossa. Samalla pureudutaan hieman syvemmälle Milla Markkasen ja Hannu Torvisen lapsuuteen.

"Olen heti pienenä sanonut, että minusta tulee monté-ohjastaja. Se on ollut vähän kuin itsestäänselvyys", Milla Markkanen pohtii.

Hannu Torvisen äiti Pauliina Torvinen puolestaan näki pojassaan hyvissä ajoin hurjan kilpailuvietin.

"Oli se mikä tahansa laji, mikä tahansa peli, niin hän oli tosi kilpailuhenkinen", Pauliina Torvinen paljastaa pojastaan.

Viisiosainen sarja kertoo myös Tapio Perttusen ja Teemu Ahteen kahdesta erilaisesta matkasta raviurheilun parissa.

Kolmas jakso on nähtävissä Ruutu-suoratoistopalvelussa ja kello 20.00 Nelosella.