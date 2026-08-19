Rata auki -realitysarja alkaa ensi maanantaina Nelosella ja Ruudussa
Rata auki -realitysarjaa kuvattiin kesän ajan ja tapahtumat etenevät Finlandia-Ajosta Kuninkuusraveihin. Hevosurheilun etukäteen näkemän jakson perusteella pääosassa eivät kuitenkaan ole kilparadan käänteet, vaikka niidenkin pariin sarja vie. Katsojat pääsevät seuraamaan Milla Markkasen, Hannu Torvisen, Tapio Perttusen ja Teemu Ahteen elämää myös kilpailujen ulkopuolella ja näkemään, mitä kaikkea raviammattilaisten arkeen kuuluu.
Sarja alkaa ensi maanantaina 24.8. klo 20 Nelosella ja Ruudussa. Jaksot ilmestyvät viikon välein maanantaisin.
Rata auki
Raviurheilusta kertova 5-osainen realitysarja Nelosella ja Ruudussa
1. jakso ma 24.8. kello 20
2. jakso ma 31.8. kello 20
3.jakso ma 7.9. kello 19
4. jakso ma 14.9.
5.jakso ma 21.9.
Jaksot ovat katsottavissa myös Ruutu-palvelussa ilmestymispäivänä klo 6 alkaen
Maksulliseen Ruutu+ -palveluun jaksot tulevat viikkoa aiemmin ensi maanantaista lähtien
Sarja on tuotantoyhtiö Warner Bros. ITVP Finlandin käsialaa. Sen taustalla myös rahallisella panostuksella ovat Suomen Hippos ja Veikkaus.
”Veikkaus ja Hippos ovat yhteistyössä lähteneet rakentamaan ohjelmaa, jolla saataisiin kiinni muitakin kuin raviurheilun suurkuluttajia ja tuotua raviurheilua esiin muutenkin kuin kilpailutapahtumien kautta”, Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka kommentoi.
”Nyt kun ensimmäiset jaksot on päässyt näkemään, on sarjasta sellainen positiivinen kutina, että se on juuri sellaista, mitä tämä laji tarvitsee.”
Yksi sarjanseuraamista tähdistä on ohjastaja Hannu Torvinen, joka voitti kuvausten aikana muun muassa Suur-Hollolan ja ravikuninkuuden.
”Tästä tuli vähän erilainen kesä. En ole vielä nähnyt yhtään jaksoa, mutta kuvausten perusteella uskon, että sarjasta tulee raviurheilun kannalta hyvä juttu”, Torvinen sanoo.
Torvinen mietti sarjaan mukaan lähtemistä pitkään.
”Kun mua kysyttiin mukaan, ei ollut ihan itsestään selvää, että haluan lähteä tähän. Mutta ajattelin sen niin, että jos pystyn näyttämään omaa arkeani, se voi olla myös raviurheilulle hyväksi. Olen itse vähän kyllästynyt siihen, että kun tapaa uusia ihmisiä, ihan sama missä, ensimmäinen kysymys on, että ai, sä harrastat ajamista. Ehkä tämän ohjelman kautta pääsee näyttämään, että tämä ei ole harrastus, vaan työ”, Torvinen kertoo.
”Ohjelma on tehty heille, jotka eivät ole lajin sisällä, mutta varmasti siinä on paljon sellaista, mitä välttämättä aktiivitkaan ei tule ajatelleeksi. Vaikka kuvauksiin liittyi paljon kaikkea, ne eivät vaikuttaneet omaan tekemiseen, vaan kesälläkin tuli pärjättyä hyvin ja se on kuitenkin ykkösjuttu.”
Myös Tapio Perttuselle kuvaukset olivat positiivinen kokemus.
”Se oli aika hektistä, kun kesällä on itselläkin aika paljon hommaa ja isoja raveja ympärillä. Se oli kuitenkin hauska kokemus kaikkineen”, Perttunen muistelee.
”Kuvauspäiviä oli isommissa raveissa ja kolmena päivänä olivat tässä meillä Orimattilassakin. Ja erikseen oli vielä ensimmäinen kuvauspäivä Helsingissä. Kuvaukset eivät haitanneet tekemistä ja kuvausporukka oli tosi mukava.”
Jotain mietittävääkin sarjasta Perttuselle jäi.
”Kun tullaan startista, ja olisi pitänyt pärjätä, eikä ole pärjännyt, ja sitten tulee kuvauslaitteet siihen, niin miten siinä aina osasi olla… mutta se on toisaalta sitä totuutta asiasta. Enemmän tässä lajissa kuitenkin häviää lähtöjä kuin voittaa, hyvä sekin on näyttää.”