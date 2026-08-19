Rata auki -realitysarja alkaa ensi maanantaina Nelosella ja Ruudussa

”Kun mua kysyttiin mukaan, ei ollut ihan itsestään selvää, että haluan lähteä tähän. Mutta ajattelin sen niin, että jos pystyn näyttämään omaa arkeani, se voi olla myös raviurheilulle hyväksi. Olen itse vähän kyllästynyt siihen, että kun tapaa uusia ihmisiä, ihan sama missä, ensimmäinen kysymys on, että ai, sä harrastat ajamista. Ehkä tämän ohjelman kautta pääsee näyttämään, että tämä ei ole harrastus, vaan työ”, Torvinen kertoo.