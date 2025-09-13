Uutiset
Poikkeuksellisen raju sadekuuro iski Kriterium-lauantaina Tampereelle – ravien alkua siirrettiin 30 minuutilla
Ilmatieteenlaitos lupaa sateita myös päivällä, mutta uutta samanlaista kuuroa ei pitäisi olla luvassa.
Kello 12.00 aikoihin Tampereelle iski hurja sadekuuro, ja ponilähtöjen jälkeen rata jouduttiin sulkemaan verryttelyltä. Rata oli ensin kauttaaltaan veden peitossa, jonka jälkeen sinne jäi muutamia isoja lätäköitä.
Markku Nieminen totesi studiohaastattelussa, että tiivistetyn radan pitäisi kestää hyvin. Suurin osa sadekuuron vedestä valuikin heti radalta pois, mutta parinkymmenen minuutin huoltotyöt radalla olivat paikoillaan.
Ratamestari ja taustatiimi tekivät töitä kello 13.00 saakka, jolloin rata päästiin avaamaan verryttelylle uudelleen. Tilanne näyttää nyt hyvältä.