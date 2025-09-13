Isla Ruhkalan ohjastama Tuutu Lulla nappasi Ponikriteriumin voiton.
Isla Ruhkalan ohjastama Tuutu Lulla nappasi Ponikriteriumin voiton.Kuva: Anu Leppänen
Poikkeuksellisen raju sadekuuro iski Kriterium-lauantaina Tampereelle – ravien alkua siirrettiin 30 minuutilla

Ilmatieteenlaitos lupaa sateita myös päivällä, mutta uutta samanlaista kuuroa ei pitäisi olla luvassa.
Kello 12.00 aikoihin Tampereelle iski hurja sadekuuro, ja ponilähtöjen jälkeen rata jouduttiin sulkemaan verryttelyltä. Rata oli ensin kauttaaltaan veden peitossa, jonka jälkeen sinne jäi muutamia isoja lätäköitä.

Teivossa kunnostettiin rataa ennen ravien alkua.Kuva: Anu Leppänen

Markku Nieminen totesi studiohaastattelussa, että tiivistetyn radan pitäisi kestää hyvin. Suurin osa sadekuuron vedestä valuikin heti radalta pois, mutta parinkymmenen minuutin huoltotyöt radalla olivat paikoillaan.

Ratamestari ja taustatiimi tekivät töitä kello 13.00 saakka, jolloin rata päästiin avaamaan verryttelylle uudelleen. Tilanne näyttää nyt hyvältä.

Kerttu Makkosen ohjastama Mirtillo vei A-ponien lähdön. Juuri niihin aikoihin pahin sadekuuro iski TampereelleKuva: Anu Leppänen

