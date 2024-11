Ratamestari Seppo Romo joutui vakavaan liikenneonnettomuuteen – "Hevosia minulla on ikävä"

Mikkelin raviradan ratamestarina yli kaksi vuotta työskennellyt Seppo Romo joutui kuusi viikkoa sitten vakavaan liikenneottemuuteen. Vastaan tullut auto oli lähtenyt ohittamaan edessä kulkenutta tukkirekkaa. Auton kuljettaja ei huomannut, että Romon henkilöauto oli jo tulossa rekan kohdalla vastaan.

”Olin jo rekan takapyörien kohdalla, kun vastaan tullut volkkari lähti ohitukseen. Mitään en ehtinyt tehdä, kun auto törmäsi minun autoni keulaan ja lensi törmäyksen johdosta ylitseni. Luojalle kiitos, että olen edes hengissä. Pahalta se kuitenkin tuntui katsoa kuolemaa silmiin”, Romo huokaisee.

Onnettomuuden seurauksena Romo loukkaantui vakavasti. Häneen törmännyt autoilija menehtyi ja vastaantulijan kyydissä ollut henkilö loukkaantui pahoin.

”Oikea käteni jäi ehjäksi, mutta muuten paikat särkyivät ihan huolella. Nyt olen pystynyt jo vähän alkaa kävelemään rollaattorin avulla. Sunnuntaina kävelin yhteensä melkein kilometrin ja se on mielestäni aika hyvin, kun reisiluu on hetkeä aiemmin mennyt poikki ja jalkaterä on aivan murskana”, hän kertoo.

Sairaalassa Romo joutuu olemaan ainakin tammikuuhun asti. Hän kertoo kovasti ikävöivänsä töitään ratamestarina. Mikkelissä ajetaan 25. marraskuuta maanantairavit, jolloin ratamestarin pestiä hoitaa Mikko Lilleberg.

”Myös hevosia minulla on ikävä. Ennen onnettomuutta kävin Pertti Puikkosella ja Terho Rautiaisella ajamassa hevosia. Lisäksi tietysti omaa hevostani Karelia One Wayta ikävöin”, Romo sanoo.

”Iso kiitos täytyy antaa kaikille, jotka ovat jo auttaneet radanhoidossa. Sekin asia painoi tosi paljon mieltäni, kun kolarin jälkeen aloin ymmärtää mitä on tapahtunut”, hän jatkaa.

Ison kiitoksen Romo haluaa lähettää myös kaikille raveista tutuiksi tulleille, jotka ovat häntä muistaneet.

”Ihan ensimmäisiä henkilöjä, kuka minua kävi katsomassa oli radan toimitusjohtaja Kari Tiainen. Lisäksi paljon tuttuja hevosmiehiä on käynyt vierailemassa luonani. Liikuttaa huomata, etten ole selvästikään unohdettu. Positiivisia asioita löydän tällä hetkellä aika pienistä asioista”, Seppo Romo päättää.