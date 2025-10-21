Rovaniemen radanhoito ensi vuoden talkoopohjalla – "Tavoitteena on kehittää samalla toimintaa ja olosuhteita"

Kari Palojärvi on irtisanoutunut ja siirtyy työskentelemään ulkomaille. Hänen työsuhteensa loppuu ensi sunnuntain ravien jälkeen."Sovittiin Tapanin (Enbuske) kanssa, että sunnuntain ravit hoidan normaalisti, ja maanantaina tuon avaimet toimistoon ja pidän lomapäivät pois. Työnantajan puolelta kaikki sujui hienosti. On selvää, että raviurheilulla on taloudellisesti entistäkin kovemmat ajat edessä", Palojärvi kommentoi..Palojärvi on työelämässä uuden edessä. "Sain vanhalta työnantajalta hyvän tarjouksen, ja lähden ulkomaankomennukselle 18. marraskuuta. Tästä eteenpäin olen kaksi viikkoa kaivoksilla Kreikassa töissä ja sitten pystyn pitämään aina kaksi viikkoa vapaata. Vaimo hoitaa hevoset sillä välin hyvin, ja käyttää tarvittaessa raveissa", Palojärvi kertoo. Radan toimitusjohtaja Tapani Enbuske kertoo, että ratamestarin paikan täyttää talkooporukka yhdessä Antti Jaaran työpanoksella. Tavoitteena on hoitaa kausi 2026 pääsääntöisesti talkoopanoksen voimalla."Rovaniemellä oli viime vuonna useamman kuukauden osaava talkooporukka, ja rata sekä harjoitusalueet pystyttiin tuolloin pitämään hyvässä kunnossa. Nyt tuota talkooporukkaa pyritään kasvattamaan useammalla henkilöllä, jotta saisimme homman toimimaan mahdollisimman hyvin. Moni muukin rata pohtii varmasti tällä hetkellä, millaisia ratkaisuja tässä taloustilanteessa joudutaan tekemään", Enbuske kommentoi."Tavoitteena on kehittää samalla toimintaa ja olosuhteita. Antti Jaaran kanssa on sovittu, että hän hoitaa kauden kaksi jäljellä olevaa ravipäivää", Enbuske päättää..Riku Salminen muuttaa takaisin Rovaniemelle – kilpailukielto päättyy 18.12.2025