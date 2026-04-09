Ratamestaritilanne Oulussa ennallaan

”Tällä hetkellä rataa hoitaa pitkään radalla ollut ratamestarin avustaja, joka toiminut vuosia raveissa toisena ratamestarina ja käynyt muutenkin radalla auttamassa ja tuuraamassa muun muassa lomia. Rata on meillä säännöllisesti huollettu ja hyvässä ajokunnossa, joten radan kunnosta ei tarvitse olla huolissaan”, toiminnanjohtaja Marja Pahkala vakuuttaa.”Selvitämme vielä rauhassa jatkoa sen suhteen, rekryämmekö radalle kokoaikaisen ratamestarin vai jaetaanko tehtäviä jatkossa erikseen esimerkiksi kiinteistöhuollon ja/tai ratamestaripalveluiden osalta ostopalveluina.”Uusia vuokralaisia Mauri Jaaralta ja Timo Niemelältä vapautuneisiin ratatalleihin ei ole otettu.”Toiseen talleista tehtiin ennen Kuninkuusraveja doping-tilat ja toista päätä tallista käytetään ravien aikana vierastallina. Toisessa tallissa meillä toimii meidän itsemme ylläpitämä Oulun Ravikoulu”, Marja Pahkala päivittää tilanteen.