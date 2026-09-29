Pertti Koskenniemi Vermo Areena
Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Ratkaisu häämöttää Vermon vuokrasopimuksen pattitilanteessa? – ”Viimeistään 2028 pitäisi saada ratkaisu aikaan”

Vermossa järjestettiin syysseminaari Leppävaaran ja Vermon tulevaisuudesta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
vermo
Pertti Koskenniemi
Vermo Areena
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi