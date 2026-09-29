Ratkaisu häämöttää Vermon vuokrasopimuksen pattitilanteessa? – ”Viimeistään 2028 pitäisi saada ratkaisu aikaan”

Leppävaaran Rotaryklubin ja Helsingin seudun kauppakamarin yhteistyössä Vermon kanssa järjestämä syysseminaari veti Vermon istumakatsomoon kuutisenkymmentä kuuntelijaa. Aiheena olivat Espoon kaupungin ja erityisesti Leppävaaran kehittäminen sekä Vermon tulevaisuudennäkymät.Hevosihmisiä eniten kiinnostavan puheenvuoron piti Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi. Hän lobbasi yleisölle Vermon suunnitelmia muuttua ympärivuotiseksi tapahtumakeskukseksi ja kaupunkilaisten virkistysalueeksi.Suunnitelmia varjostaa toistaiseksi vielä kiista Vermon vuokrasopimuksesta, joka loppuu Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2030. Helsinki on aiemmin ilmoittanut purkavansa vuokrasopimuksen ja toivovansa Vermon alueelle tiivistä asuntorakentamista. Espoon kaupunki, joka vastaa alueen kaavoituksesta, on kaavoittanut alueen virkistyskäyttöön. Pattitilanne Vermon kohtalosta on puhuttanut mediassakin jo pitkään. Pertti Koskenniemi kertoi puheenvuorossaan tilanteen nyt liikahtaneen eteenpäin.”Tasan kaksi viikkoa sitten tapasin Helsingin kaupungin pormestarin Daniel Sazonovin ja hänen esikuntansa. Lähdin Helsingin kaupungintalolta erittäin tyytyväisenä. Siellä oli selvästi halukkuutta löytää ratkaisu, jossa kaikki kolme osapuolta – Helsinki, Espoo ja Vermo – ovat tyytyväisiä. Tilannetta ei pysty kukaan yksin ratkaisemaan, vaan tarvitaan kolmikantainen tahtotila. Pormestarin tapaamisen jälkeen sain selkeän viestin, että kaikki kolme osapuolta tarvitaan saman pöydän ääreen ja eri vaihtoehtoja on olemassa”, Koskenniemi alusti..Hevosurheilulle Koskenniemi kertoo, että tällä hetkellä vaihtoehtoja on pöydällä kolme.”Ainoa ratkaisu ei ole vuokrasopimuksen jatkaminen, vaan voi olla muitakin ratkaisuja, mutta nyt pitää nopeasti käynnistää neuvottelut. Kaikille huonoin tilanne on, jos alue jää tyhjäksi, eikä ratkaisua löydy”, Koskenniemi toteaa.”Toinen vaihtoehto on se, että Helsingin ja Espoon kaupungit tekevät tontinvaihdon. Näitähän on tehty ennenkin, kun kaupungin rajojen toisella puolella on toisen omaisuutta, niin niitä on voitu vaihtaa jossain toisessa kohdassa. Eli tässä tilanteessa me siirryttäisiin Espoon kaupungin omistukseen ja Helsinki saisi jostain muualta sellaista, mitä se haluaa. Se on aika luontainen vaihtoehto.”Kolmas vaihtoehto on löytää alueen ostoon ulkopuoliset rahoittajat.”En pidä sitä yhtään poissuljettuna. Jos alue, 24 hehtaaria, käytettäisiin monipuolisesti liiketoimintaan, niin väitän – edellyttäen, että kauppahinta on järkevä – tähän voisi löytyä rahoittajat.”Jälkimmäinen vaihtoehto olisi Koskenniemelle mieluisin.”Ehdottomasti. Jos tähän tulisi monipuolista liiketoimintaa ja ulkopuolista rahoitusta, yleensä silloin tulee myös liiketoiminnallista osaamista. Se, joka laittaa tähän rahaa, haluaa myös rahansa pois. Eli silloin se, joka ottaa riskiä, lähtee myös vahvasti kehittämään. Silloin Vermo voisi pysyä omassa roolissaan järjestämässä raveja, ja nämä rahoittajat ja liiketoiminnan harjoittajat rikastuttavat tätä aluetta”, Koskenniemi sanoo.Neuvotteluilla alkaa olla kiire, sillä ratkaisu tulee löytää hyvissä ajoin ennen vuotta 2030.”Viimeistään 2028 pitäisi saada ratkaisu aikaan, eli ensi vuoden aikana pitää saada neuvottelut käytyä siihen pisteeseen, että tiedetään, mitä tehdään ja mikä lopputulema on. Tähän myös viitattiin siinä pormestari Sazonovin tapaamisessa, että 2028 on varmasti jokaisen osapuolen tavoite.”Vermon keskikentän keväällä 2025 alkaneet muutostyöt ovat puhuttaneet raviväkeä, sillä maansiirto kesti pitkään ja keskikenttä on tälläkin hetkellä melko karun näköinen savikenttä rikkaruohoineen. Koskenniemi kuitenkin vakuuttaa, että isoin työ on nyt takana ja alue saadaan tarvittaessa nopeastikin käyttöön. Alueen peittävä tekonurmi asennetaan suunnitelmien mukaan ensi keväänä..”Maansiirtotyöt on pääsääntöisesti tehty. Tässä tilanteessa, kun keskikenttää ei ennen talvea tarvita tapahtumille, tekonurmea ei kannata talvea vasten sinne myöskään asentaa. Mutta tietysti, jos Madonna tai Taylor Swift soittaa, että olisi tulossa viikon päästä Vermoon esiintymään, niin keskikentän nurmi on silloin viikon päästä varmasti paikallaan, eli sinänsä isosta asiasta ei enää ole kysymys”, Koskenniemi naurahtaa.Vermo haluaa profiloitua tulevaisuudessa erityisesti suurten tapahtumien areenaksi, sillä vastaavaa yleisömäärää – jopa 60 000 henkeä – vetävää areenaa ei pääkaupunkiseudulta löydy. Vermossa neljä kertaa järjestetty Weekend-festivaali tuo alueelle yli 30 000 kävijää kahden päivän aikana, mutta kunnianhimoisena tavoitteena on saada keskikentälle maailmanluokan tähtien konsertteja. Vermo on allekirjoittanut keskikentän tapahtumista sopimuksen isojen tapahtumajärjestäjien Live Nation Finlandin ja Etson Advisoryn kanssa. Koska raviradalla sitten nähdään ensimmäinen jättikonsertti?”Konsertit ja ajankohdat elää. Emme tiedä, milloin Live Nation esimerkiksi saa kiinnityksen johonkin isoon artistiin. Mutta valitettavaa on, että etenkin näiden isojen nimien kohdalla päätöksiä tehdään jopa kaksi vuotta etukäteen, eli nyt jo enemmän katsotaan niidenkin osalta vuotta 2028.”Tilaisuuden avasivat Leppävaaran Rotaryklubin presidentti Jari Paulamäki ja Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Saija Äikäs. Puhujina tilaisuudessa olivat Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mervi Katainen, Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala, YIT:n kaupunkikehityksen johtaja Kalle Isometsä sekä vanhempi johtaja Mikko Leppänen Ramboll Finland Oy:stä. Puheenvuoroissa keskityttiin Espoon ja erityisesti Leppävaaran väestökehitykseen ja kaupunkisuunnitteluun.