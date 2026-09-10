Bodenissa rata on suomalaisten mukaan aina huippukunnossa, ja muutenkin radalla pärjää sisäänkirjoituksesta lähtien, vaikka ruotsin kieli olisikin hukassa. Raveja vähennetään ensi vuonna kolme päivää.
Bodenissa rata on suomalaisten mukaan aina huippukunnossa, ja muutenkin radalla pärjää sisäänkirjoituksesta lähtien, vaikka ruotsin kieli olisikin hukassa. Raveja vähennetään ensi vuonna kolme päivää.Kuva: Lauri Jääskeläinen
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Ruotsin ravipäivistä ensi vuonna 50 pois – Petri Salmela kommentoi suomalaisten suosiman Bodenin kohtaloa

Pitkäaikainen bodenilaisvalmentaja Petri Salmela kertoo näkemyksiään Ruotsin raviurheilun supistustoimista ravipäivien osalta.
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Petri Salmela
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