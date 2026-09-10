Ruotsin ravipäivistä ensi vuonna 50 pois – Petri Salmela kommentoi suomalaisten suosiman Bodenin kohtaloa

Hevosurheilu uutisoi tiistaina, että Svensk Travsportin hallitus on päättänyt vähentää lähitulevaisuudessa ravipäiviä. Tänä vuonna ajetaan 819 ravit, mutta ensi vuonna on tarkoitus ajaa noin 770 kilpailupäivää. Lähtöjä ajetaan tänä vuonna noin 7600, ensi vuonna 7000.Sinällään uutisessa ei ollut mitään yllättävää, sillä Ruotsissa syntyneiden hevosen määrä on vähentynyt 27 prosenttia vuosien 2022 ja 2025 välillä. Pienentyneet ikäluokat tulevat 2-, 3- ja 4-vuotiaiksi vuonna 2027. Se tulee näkymään hevosten määrissä raviradoilla.Bodenista ravipäiviä lähtee ensi vuonna pois kolme, mikä on vähennysprosenttina lähelle koko Ruotsin raviratojen keskiarvoa. Petri Salmela kokee, ettei Boden olisi ansainnut ensi vuodelle näin isoa leikkausta.“Bodenin johtaja David Zimmer on käynyt hirveän taistelun ravipäivien kanssa. Takavuosina radan tilanne oli päivien määrän osalta katastrofi, ja hän on omalla työllään saanut sen, mikä Bodenille kuuluu. Odotettavissa oli, että ympäri maata vähennetään päiviä, koska hevoskanta on pienentynyt. Zimmerin kanssa juuri keskiviikkona toimistolla kävin hänen kanssaan keskustelemassa, ja hän oli tosi pahana tietysti kolmen päivän vähentämisestä. Pettynyt ja varsinkin sen vuoksi, että vuonna 2028 on vaarana, että joka puolelta supistetaan lisää. Bodenissa on ollut hyvin hevosia, ja se on myös suomalaisille ollut tärkeä paikka”, Petri Salmela kommentoi. . Salmela ei itse seuraa erityisen tarkasti päivän ravipolitiikkaa, mutta näkee epäkohtia supistuskohteissa."Boden menetti kolme päivää, mutta Skellefteå vain yhden. Siellä käy enemmän hevosia Bodenista kuin mitä on paikallisia, ja muutenkin Skellefteån voisi sanoa olevan kuoleva rata. Radan päivät voisi ajaa yhtä lailla Bodenissa, jossa panostetaan tehokkaasti toimintaan. David Zimmer tekee yksin kolmen ihmisen työt, arvostus häntä kohtaan on suuri. Boden ajattelee hevosihmisiä. Esimerkiksi edellisissä raveissa rata maksoi omasta pussista palkinnot ylimääräiseen bredlopp-lähtöön. Henkilökunta on kolme kertaa pienempi kuin muilla samankokoisilla radoilla Ruotsissa. Täällä on silti saatu hurjasti aikaan.”Salmelan omaan toimintaan supistamisella ei ole ainakaan tässä vaiheessa suurta merkitystä.“Ensi vuonna on edelleen kuitenkin 36 ravipäivää, eli keskimäärin kolmet kuussa. Omalle toiminnalle se on ok määrä. Sisu vähentää kasvatustoimintaa, ja myös omien valmennettavieni määrä putoaa kaiken aikaa hieman. Olen 62-vuotias kuitenkin jo. On ollut onni, että minulla on hyvä henkilökunta, ja töitä jatketaan normaalisti.”Salmela korostaa, miten tärkeää on, että radan johtaja pystyy puolustamaan Ruotsissa omiensa puolta.“Zimmer on onneksi pysynyt meillä, vaikka häntä on yritetty houkutella isommillekin palleille. Siinä on mies paikallaan”, Salmela päättää..Ruotsissa tehdään 50 kilpailupäivän vähennys