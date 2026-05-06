Ravien aikatauluihin pieniä muutoksia
15.5.2026 alkaen kello 18 alkavissa iltaraveissa ennen raveja ajettavat lähdöt ajetaan jatkossa klo 17.00, 17.20 ja 17.40. Vastaavaa rytmiä sovelletaan myös muissa raveissa.
Tähän asti ohjeistus on ollut 17.00, 17.25 ja 17.45, eli kaksi viimeksi mainittua aloitusta aikaistuu viidellä minuutilla. Osa radoista on jo soveltanut asiaa kilpailijoilta tulleen palautteen perusteella.
“Aikataululla pyritään varmistamaan kiireettömyys ja riittävä verryttelyaika kaikille alkupään lähtöjen valjakoille. Koelähtöihin ja muihin ravien alkupään lähtöihin osallistuu nuoria uraansa aloittavia hevosia, jotka ohjastaja usein hakee katokselta ja vie sinne takaisin”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen kertoo Suomen Hippoksen tiedotteessa.
Toinen päivitys tulee esittelyn ja lähdön välillä olevaan aikaan. Esittelyn ja lähdön väliin tulee jäädä vähintään 4 minuutta. Laskenta alkaa, kun viimeinen valjakko on esittäytynyt omalla paikallaan. Tällä mahdollistetaan tarvittaessa kahden pruuvin ajaminen kaikille valjakoille.
”Aikaisemmin esittelyn ja lähdön välisen ajan laskennasta ei ole ollut ohjeistusta, ja kuuluttaja on toiminut oman ajatuksensa mukaisesti. Kello on saatettu jossain laittaa päälle ensimmäisen hevosen esittäytymisen kohdalla ja viimeisille on jäänyt vähemmän aikaa pruuvata. Nyt varmistetaan tasapuolinen mahdollisuus pruuveihin. Peliaika saa toki edelleen olla myös enemmän kuin 4 minuuttia, mutta se on minimi”, Hytönen täsmentää Hevosurheilulle.
