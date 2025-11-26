Pertti Koskenniemi: ”Ravien järjestäminen on Vermon Ravirata Oy:n päätehtävä"

Viime viikolla Vermo julkisti yhteistyösopimuksen kahden tapahtuma-alan merkittävän toimijan kanssa..Vermon raviradan keskikentällä on tehty keväästä lähtien mittavia maansiirtotöitä. Niillä on kerrottu olevan ulkopuolinen rahoittaja, jonka nimi selvisi viime viikolla: Etson Advisory Oy..”Vermon Ravirata Oy on allekirjoittanut monivuotisen yhteistyösopimuksen tapahtumapaikkojen kehittämiseen erikoistuneen Etson Advisory Oy:n sekä maailman johtavan live-viihdeyrityksen, Live Nationin, kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää Vermosta Suomen suurin säännöllinen live-viihteen tapahtumapaikka, jonka kapasiteetti on jopa 60 000 katsojaa”, Vermo tiedotti..Ensin valikoitui tapahtumapaikan kehittäjäksi Etson Advisory..”Se toimi jo Kulttuuritalolla, heillä on kokemusta musiikkitapahtumista ja konserteista ja he tulevat sellaisesta maailmasta, että eivät ole ensimmäistä kertaa operaattorineuvotteluja käymässä. Se käynnisti keskikentän rakentamisen, ja samalla ruvettiin tunnustelemaan operaattoreita, jotka olisivat kiinnostuneita järjestämään näitä konsertteja ja tapahtumia”, Vermon Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi kertoo..Sopivimmaksi operaattorikumppaniksi valikoitui Live Nation Finland..”Nyt haluttiin julkistaa operaattori ja keskikentän rakentamisen takana oleva taho samalla kertaa”, Koskenniemi lisää..Kolmikantamalli tarkoittaa, että tapahtumatuotot jakaa jatkossa kolme eri yritystä. Vermon kannalta se on välttämättömyys..”Vermolla ei ole sellaista varallisuutta, että keskikenttä olisi pystytty omalla rahalla rakentamaan, eikä sellaista organisaatiota, että pystyisimme järjestämään konsertteja tai festivaaleja. Esimerkiksi Weekend Festivalinkin järjestää All Things Live”, Koskenniemi muistuttaa..”Vermo tarjoaa puitteet ja infrastruktuurin, Etson Advisory toi rahoituksen sekä osaamisen keskikentän kehittämiseen ja Live Nation Finlandille jää varsinaisten tapahtumien järjestäminen. Jokaisella on selkeä rooli.”.Aloitus kesällä 2026Ensimmäinen suurtapahtuma on tarkoitus järjestää kesällä 2026. Mikä se on tai onko se edes tiedossa, siitä Pertti Koskenniemi ei edes hiisku. Siitä tiedottaa aikanaan Live Nation Finland..Keskikentän rakennustyöt ratsastuskentän osalta eivät valmistuneet vielä elokuuksi Hevoset Espoossa -tapahtumaan, mutta kesäkuussa 2026 Koskenniemi lupaa puitteiden olevan valmiit suurkonsertteja varten..”Täytyy muistaa, että ratsastuskenttä on ihan eri asia kuin yleisöalue. Este- ja kouluratsastusta varten pohjan pitää olla täysin stabiili ja turvallinen sekä kestää hevosen ponnistamista ja laskeutumista maahan. Yleisöalueella ei samanlaisia vaatimuksia ole”, Pertti Koskenniemi painottaa..”Kun pohja on rakennettu, seuraava kerros on veden siirtymistä varten, ja pinnoitukseksi on etukäteen hankittu tekonurmea jalkapallokentiltä. Yleisöalue valmistuu ajoissa. Ratsastuskenttää tehdään ajan kanssa, koska toistaiseksi emme ole päättäneet Hevoset Espoossa -tapahtuman järjestämisestä ensi vuodelle.”.Säännöllisiä ratsastuskilpailuja ja muuta ratsastustoimintaa Vermoon edelleen suunnitellaan, mutta….”Ennen kuin voidaan keskustella kenenkään ratsastusyrittäjän kanssa maneesin tai tallien rakentamisesta, täytyy meillä olla tontista pitkä vuokrasopimus”, Koskenniemi edellyttää..Vermon nykyinen vuokrasopimus maa-alueen omistavan Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoteen 2030. Se tarkoittaa myös, että jos vuokrasopimusta ei jatkettaisi, keskikentän rakennustöistä saatava hyöty jäisi lyhytaikaiseksi..”En lähde edes spekuloimaan sellaisella. Olen optimisti ja luotan, että asia ratkeaa myönteisesti tavalla tai toisella”, Pertti Koskenniemi painottaa..Raviurheilun roolin hän lupaa säilyvän jatkossakin tärkeänä..”Ravien järjestäminen on Vermon Ravirata Oy:n päätehtävä, ja siksi olemme olemassa, mutta pelkästään ravikäytössä emme saa Vermon maa-aluetta tulevaisuudessa pitää. Muu toiminta on tärkeää myös siksi, että tulevaisuudessa merkittävä osa rahoituksesta ja palkinnoista on tienattava itse. Pelkästään raveja järjestämällä se ei onnistu”, Koskenniemi tiedostaa..Vermolle merkittävä yhteistyösopimus tapahtumatuotannoista.Pääkirjoitus: Vermo oikealla tiellä – "Osan palkinnoista voi tulevaisuudessa maksaa Ed Sheeran tai Coldplay"