Raviennakko: Hector Sisu avaa vuotensa perjantaina Lahdessa – ”Meillä on nopeista avaajista paras lähtöpaikka”

Viikon viimeinen kotimaan T5-kierros käynnistyy perjantai-illan neljännestä lähdöstä. Avauskohteesta on lupa odottaa vauhdikasta heti ensimetreistä alkaen, kun avoimen tason lämminveriset iskevät yhteen täyden matkan ryhmäajossa.

Yksi mielenkiintoinen seurattava on avauskohteessa starttaava Hector Sisu. Se aloitti joulukuussa Janita Antti-Roikon valmennuksesta kahdella huippuesityksellä, joista jälkimmäisellä se voitti Vermon kultadivisioonafinaalin. Siitä on kuitenkin vierähtänyt jo reilu kuukausi, mutta Antti-Roiko toppuuttelee starttivälin merkitystä.

”Ei tämä mielestäni ole mikään pitkä starttiväli”, Antti-Roiko sanoo. ”Olemme jatkaneet samaan malliin kuin ennen kahta edellistä starttia. Minulla on hevosen kanssa tähtäin kesässä. Ajellaan välillä kilpaakin.”

Valmentajan mukaan Hector Sisulta sopii odottaa hyvää suoritusta perjantaina.

”Olemme päässeet paljon eteenpäin sen kanssa, joten en jaksa uskoa, että se huonontaisi hirveästi viime starteista.”

Vaikka lähdössä on mukana vain seitsemän hevosta, laatua ja mielenkiintoa piisaa. Kakkosradalta starttaava Hector Sisu pääsee hyvin liikkeelle, mutta kovaa lähtevät myös sen ulkopuolelta kiihdyttävät Love Keeper, Kyle Web ja Amazing Player. Antti-Roiko ei ollut vielä ennen torstai-iltapäivänä tehtyä haastattelua miettinyt erityisen paljon taktisia asioita.

”En ole niin ajatellut, lähtöhän on vasta huomenna”, Antti-Roiko nauroi, kunnes vakavoitui hieman analysoimaan kiihdytystä.

”Meillä on nopeista avaajista paras lähtöpaikka. Eiköhän me eteenpäin ajeta. Ja jos joku haluaa kovempaa lähteä, Hector Sisu jaksaa rummuttaa johtavan rinnalla. Jos joku haluaa sisäpuolelta koittaa, koittakoot. Sitten ajetaan kilpaa. ”

Antti-Roikon tallista Lahdessa kilpailee myös kuudennessa lähdössä niin ikään kakkosradalta starttaava Glamour Valley. 5-vuotias ori sijoittui viikko sitten Lahdessa toiseksi ennätysajallaan 16,4ake.

”Sillä on kaikki kunnossa. Hevosesta riippumattomista syistä se aloitti kilpailemisen vasta viime vuonna. Vaikka tuntuu hullulta sanoa, että 5-vuotias tarvitsee rutiinia, niin tämän kohdalla se on fakta. Glamour Valley on mennyt koko ajan eteenpäin ja ymmärtää touhut lähtöauton takana ja parijonossa menemiset sun muut. Kuntonsa ja kapasiteettinsa puolesta ei ole estettä pärjäämiselle.”

Antti-Roikolla piti olla Lahdessa myös kolmas valmennettava startissa. Winners Lane jäi kuitenkin pois illan viimeisestä lähdöstä. Taustalla on omistajanvaihdos.

”Puskaradion kautta tutun tutun tuttu etsi varsoille opetusmestari hiittiajoon ja muuhun. Minulla oli siihen täydellinen setämies, joten se vaihtoi omistajaa”, Antti-Roiko paljastaa.

Painetussa 7 oikein -lehdessä on virhe sivujen 13-16 kohdalla, jossa pitäisi olla Kuopion sunnuntain 25.1. lähtölistat vihjeineen. Oikeat lähtölistasivut löytyvät täältä.

Myös Jokimaan raveja koskeva sivu 4 on virheellinen. Jokimaan lähtölistasivut löytyvät myös yllä olevasta linkistä.