Ravigaalan lipunmyynti alkanut
Kultajousi Ravigaalaa juhlitaan Tampereella Scandic Rosendahlissa lauantaina 17. tammikuuta. Illalliskorttien myynti avautui viime viikolla. Illalliskortteja on myynnissä rajoitettu määrä, viimeksi Ravigaala oli loppuunmyyty.
Palkittavat päättää ja yleisöäänestyksen ehdokkaat asettaa Ravigaalan valintaraati. Raatiin kuuluu tänä vuonna viisi jäsentä. Raatilaisten määrää vähennettiin yhdellä, sillä edellisten vuosien kokousten perusteella koettiin, että pariton määrä raatilaisia on toimivampi kokoonpano mahdollisten äänestystilanteiden kohdalla.
Ravigaalan valintaraadissa on Hippoksen edustajana ravikilpailujohtaja Arto Hytönen. Hippoksen kutsumana ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä tänä vuonna jatkaa Viena Kauppi, Suomen Ravivalmentajien edustajana Antti Karhila ja Ravitoimittajat ry:stä Johanna Heinonen sekä Jani Kanerva.
Yleisöäänestyksen kategoriana on jälleen Vuoden hevonen. Äänestysaika alkaa marras-joulukuun vaihteessa.
Ravigaalan juontavat edellisvuosien tapaan Nelly Korpikoski ja Lauri Hyvönen.
Lisätiedot Hippoksen sivuilta.