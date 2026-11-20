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Ravigaalassa ei palkita doping- tai lääkeainerikkomuksesta rangaistuja valmentajia eikä heidän valmentamiaan hevosia
Ravigaala järjestetään Tampereella 16.1.2027.
Suomen Hippos tiedotti perjantaina, ettei Ravigaalassa palkita doping- tai lääkeainerikkomuksesta kilpailukieltoon asetettuja valmentajia eikä heidän valmentamiaan hevosia. Sama linjaus koskee myös tulevia vuosia.
Ravigaalan valitsijaraati kokoontui torstaina 19. marraskuuta päättämään gaalassa palkittavista hevosista ja raviurheilijoista. Tänä vuonna valintaraatiin kuuluvat Arto Hytönen (pj), Johanna Heinonen, Jani Kanerva, Antti Karhila ja Viena Kauppi.
Vuoden hevonen valitaan yleisöäänestyksen perusteella. Äänestys aukeaa joulukuun alussa.
Lähde: Suomen Hippos