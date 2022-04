Ravikevät alkaa Seinäjoelta – Kuukauden henkilönä Kimmo Pekkala

Lauantain Seinäjoki Raceen saapuva Kolgjinin perheen 5-vuotias Kali Smart on huipputamma, jonka odotetaan nousevan eliittiin tällä kaudella. Mitä kertoo Kali Smartin ominaisuuksista valmentaja Adrian Kolgjini? Koska se siirtyy siitokseen? Entä kuinka Dear Friendin kausi on alkanut? Minkälainen hevonen on Esprit Sisu? Hevosurheilu kertoo ennakot Seinäjoen kisaan sekä ulkomaisten vieraiden että kotimaan toivojen osalta.

Kuukauden henkilönä on Kimmo Pekkala, joka on nähnyt maailmaa ja raviurheilua monelta kantilta. Itävallassa vierähti lähes vuosikymmen, ja vuosia kului myös Tanskassa, Italiassa ja Ruotsissa. Hevosurheilun toimittaja Harri Lind kävi kuuntelemassa Pekkalan elämäntarinan, jossa käänteitä riittää kuin seikkailuelokuvassa. Lue lisää keskiviikon 20.4. Hevosurheilusta.

Lähikuvassa esittelemme seinäjokelaisen Matti Matinlaurin ja kerromme, minkälainen matka Tommi Kylliäisellä oli 1000. voittoon. Hyvinvointi-sivuilla kerromme tutkimuksesta, jossa perehdyttiin heinäanalyyseihin. Mitä heinästä kertoo D-arvo ja minkälaiset valkuaispitoisuudet suomalaisissa heinissä yleensä on?

Kysyimme lukijoilta, mikä tallityö koetaan raskaimmaksi, ja useimmin mainittiin tarhaaminen. Minkälaisin käytännöin tarhausta voisi helpottaa?

Ratsastuksessa Mikko Mäentausta kertoo päätöksestään lopettaa kilparatsastus ja elämästään valmentajana Suomessa. Kuinka vaikea päätös kilparatsastamisen lopettaminen oli? Mikä on Mäentaustan elämän tärkein asia? Mikä hevoskasvatuksessa kiehtoo?

Uutisissa paneudumme arpajaislain muutoksen aiheuttamiin puitelakien uudistukseen sekä uuteen kuolaintutkimukseen.

Maanantain ja tiistain lähtölistat eivät pääsiäisen poikkeavista ilmoittamispäivistä johtuen ehtineet Hevosurheilu-lehteen, mutta löytyvät torstaina ilmestyvästä 7 oikein -lehdestä ja myöhemmin verkkovihjeistä.

