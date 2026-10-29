Teivon Kuninkuusraveissa kuninkaaksi kruunattu Pro juoksi 9-vuotiskaudellaan reilun 275 000 euron ansiot.
Teivon Kuninkuusraveissa kuninkaaksi kruunattu Pro juoksi 9-vuotiskaudellaan reilun 275 000 euron ansiot.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Ravikuningas Pron elämä vaakalaudalla – ”Tilanne on vakava”

Hallitsevasta ravikuninkaasta kantautui erittäin murheellisia uutisia.
Julkaistu
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