Ravikuningas Pron elämä vaakalaudalla – ”Tilanne on vakava”

MT Hevoset uutisoi tänään torstaina, että hallitseva ravikuningas Pro taistelee hengestään Viikin hevossairaalassa. Hevosen valmentaja Antti Ojanperä kertoo Pron tilanteen olevan tällä hetkellä todella vakava.”Pron tulevaisuus on vaikea. Tilanne on vakava ja hankala”, Ojanperä vahvistaa.Pron ongelmat alkoivat ähkyyn viittaavilla oireilla, jotka eivät kuitenkaan olleet ähkylle aivan tavanomaisia. Lauantaina hevonen vietiin Viikkiin tutkittavaksi ja hoidettavaksi.”Ilmeisesti kyseessä oli jokin bakteeriperäinen koliitti. Kokeiden tulokset eivät ole vielä tulleet, joten varmuudella sitä ei voi vannoa, että kyse oli koliitista. Eläinlääkärit ovat sitä mieltä, että se olisi bakteeriperäinen. Sunnuntaina Prolle annettiin useammat erilaiset antibiootit”, Ojanperä kertoo.Treenari sanoo Pron lähteneen jo toipumaan hyvin. Kaikki vaikutti olosuhteet huomioon ottaen valoisalta tiistaihin saakka. Silloin Prolle iski kaviokuume, mikä asettaa sen tällä hetkellä hengenvaaraan.”Jutta (Ihalainen, Ojanperän puoliso) on ollut valtaosan ajasta hevosen mukana.”Taustajoukot ovat ymmärrettävästi erittäin allapäin tilanteesta.”Otamme tämän todella raskaasti. Tämä on ollut todella raskas viikko. Ei tällaisiin pysty valmistautumaan. Vaikka on raskasta, tallilla pitää samalla arjen pyöriä”, Ojanperä huokaa.Pron kilpauran jatko vaikuttaa tällä hetkellä epätodennäköiseltä.”Hevonen parhaassa iässä ja kaikki oli vielä mahdollista. Tuntui niin hyvältä jättää hevonen terveenä tauolle, että olisi kiva lähteä latautumaan ensi kauteen. Tämä on todella kova laji. Tulee tyhjä olo”, valmentaja tuskailee.Pron vuosi on ollut kilpailujen osalta menestyskulkua. Se on tienannut tänä vuonna reilut 275 000 euroa ja voittanut ravikuninkuuden lisäksi Elitkampenin, Nordic Kingin ja Suurmestaruusajon. Suur-Hollola-ajossa ori sijoittui toiseksi tallikaveri Alarik Huikean jälkeen..Kesän hallitsija Pro on myös ravikuningas – Antti Ojanperälle historiallinen kolmoisvoitto.Pro juoksee satumaista kautta, persoonallinen ori kiihtyy nollasta sataan sekunnissa