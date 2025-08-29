Ravikuningas V.G. Voitto jättisuosikkina Killerin Kimarassa – "Toivottavasti tauko ei näy otteissa"

Hallitseva ravikuningas V.G. Voitto tekee lauantaina ajettavassa Killerin Kimarassa ensiesiintymisensä kaviourilla Oulun Kuninkuusravien jälkeen. 2140 metrin ryhmäajossa Seppo Suurosen valmennettava starttaa matkaan radalta viisi Ari Moilasen ohjastamana.”Kaiken pitäisi olla kunnossa, joten kokeillaan lauantaina taas startata”, Suuronen toteaa ytimekkäästi.Vastaansa V.G. Voitto saa muun muassa kuninkuuskisassa kakkoseksi sijoittuneen Pron sekä hiljattain avoimelle tasolle nousua tekevän Paavolan Hurmoksen. Vaikka V.G. Voitto on ravatessaan osoittanut avoimissa lähdöissä lähes täydellistä ylivoimaa, on Suuronen Killerin startin suhteen tapojensa mukaan maltillinen.”Vastus on kova ja vähän taukoa takana, joten juosta pitää. Toivottavasti tauko ei näy otteissa”, hän summaa.5-vuotiaiden suomenhevosten Derbyssä Suurosen tallia edustaa ikäluokkansa ykköstammaksi tituleerattu Cimallus. Karsinnassaan Henri Bollströmin ohjastettava sijoittui Weikon jälkeen keulasta kakkoseksi. Kovatasoisessa finaalissa kuitenkin suurempi menestys yllättäisi kokenutta juvalaisvalmentajaa.”Karsinnassa se teki ihan hyvän juoksun. Jos korotettua rahaa saadaan, se on ihan hyvin. Hevonen on pelittänyt starteissa kiitettävästi, joten mitään ei ole muutettu. Kuiva keli olisi eduksi”, Suuronen kertoo.