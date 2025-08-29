V.G. Voitto, Ari Moilanen
V.G. Voiton kilpailukausi jatkuu Killerillä.Kuva: Anu Leppänen
Ravikuningas V.G. Voitto jättisuosikkina Killerin Kimarassa – "Toivottavasti tauko ei näy otteissa"

Seppo Suurosen tallista nähdään edustusta myös suomenhevosten Derbyssä.
Seppo Suuronen
Cimallus
Killerin Kimara
v.g. voitto

