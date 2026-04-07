Ravikuningatar Virin Camilla menehtyi ähkyyn

Seinäjoella vuonna 2020 ravikuningattaren tittelin saavuttanut Virin Camilla sai ähkyoireita, ja sitä yritettiin hoitaa ensin kotitallilla. Oireiden pahennuttua hevonen vietiin Viikin Yliopistolliseen hevossairaalaan, mutta leikkaus ei tuottanut toivottua tulosta. Reino Miettinen sai sunnuntaiaamuna musertavan puhelun kuningattaren poismenosta.

”Sille tuli hiekkaähky. Kaikki voitava tehtiin, mutta tammaa ei saatu pelastettua”, Miettinen huokaa.

”Pitkäperjantaina se ei syönyt enää normaalisti, ja pyysin eläinlääkärin paikalle. Tammaa letkuteltiin, ja siinä vaiheessa tuntui, ettei mitään tulppaa olisi. Lauantaiaamuna vointi kuitenkin heikkeni, ja lääkäri totesi, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin viedä hevonen Viikkiin. Se leikattiin lauantai-iltana, mutta sunnuntaina soittivat puoli kahdeksan aikaan aamulla, että tamma oli menehtynyt.”

Virin Camilla osallistui kuningatarkilpailuun ensimmäisen kerran Turussa vuonna 2016, ja kaikkineen tamma nähtiin rodun kovimmassa mittelössä viisi kertaa. Urallaan se kilpaili 127 kertaa totosijoin 14-21-16, ja voittosummaa kertyi 275 530 euron verran. Autolähtöennätys 21,3 syntyi Vermon vuoden 2017 kuningatarkisan mailin osamatkavoiton yhteydessä.

”Ehdottomasti se oli elämäni hevonen, ainutlaatuinen yksilö”, Miettinen herkistyy.

Virin Camillasta jäi kaikkineen kolme varsaa, joista esikoinen on kokonaan Miettisen perheen omistuksessa.