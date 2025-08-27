Ravilähetykset jatkuvat VeikkausTV-19-kanavalla

Veikkaus on kokeillut kesän ajan lähettää antenniverkossa kanavapaikalla 19 keskiviikon ja lauantain raveista suorat asiantuntijalähetykset. Kokeilun oli määrä päättyä elokuun loppuun, mutta hyvien tuloksien myötä lähetyksiä jatketaan ainakin loppuvuoden ajan..”Seuraamme tarkasti liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttymistä. Taustalla on Toto-pelaaminen, ja meillä on ollut paljon katsojia. Se on vaikuttanut siten, että Suomeen on pelattu ja kiinnostus on ollut suurta, joten haluamme tarjota tämän mahdollisuuden jatkossakin”, Veikkauksen TV-tuotantopäällikkö Timo Lämsä perustelee..Tarkkoja katsojamääriä Veikkaus ei paljasta. Keskiviikon asiantuntijalähetys nähdään kanavalla kello 18–21 ja lauantain kello 13–17..”Haluamme tukea suomalaista raviurheilua, joten satsaamme edelleen siihen.”.Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti, mutta joissain tapauksissa täytyy tehdä kanavahaku nähdäkseen kanavan..”Meillä kävi aika hyvä tuuri, että HD-siirtymä tuli hyvään aikaan. SD-lähetykset loppuivat 30.6. antenniverkossa. Sitä kautta vanhoissa televisioissa joutui tekemään virityksen uudelleen. Näin VeikkausTV19-kanava tuli näkyviin melkein kaikille antenniverkon piirissä oleville. Ajattelen, että sitä kautta olemme saaneet uusia ihmisiä kiinnostumaan raveista.”