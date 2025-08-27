Veikkauksen tv-kokeilu jatkuu ainakin loppuvuoden ajan.
Kuva: Anu Leppänen
Ravilähetykset jatkuvat VeikkausTV-19-kanavalla

Ravit näkyvät antenniverkossa ainakin vuoden loppuun saakka.
