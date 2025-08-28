Ravilähetys loppui kesken lähdön – ennalta varattu aika ei riittänyt viivytysten takia

XL Toto65:n päätöskohteen lopputulos jäi Porin raveja antenniverkon VeikkausTV19-kanavaa seuranneilta arvoitukseksi. Syynä oli ravien viivästyminen lähdönuusinnoista johtuen ja ennalta raveille varatun lähetysajan loppuminen.Keskiviikkoraveille on varattu kanavapaikalla 19 lähetysaika kello 18-21. Päätöskohteen oli aikataulun mukaan määrä startata kello 20.45. Mikäli aikataulu olisi pitänyt, lähetysaika olisi riittänyt.Porin ravien toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi kertoo, että neljäs lähtö viivästyi lähdönuusinnasta johtuen eikä alkuperäistä aikataulua saatu kirittyä kiinni kilpailuiden aikana. Ravien viimeinen eli yhdeksäs lähtö ja samalla XL Toto65:n päätöskohde olisi startannut kello 20.53. Kokoontuminen kuitenkin keskeytettiin, kun yhdelle osallistujalle oli jäänyt pullarinverkko, joka tulee poistaa esittelyn ja lähdön kokoontumisen välillä. 2609 metrin lähtö pääsi starttaamaan vasta kello 20:58 eikä ehtinyt pääsemään maaliin ennen kanavapaikan 19 lähetysajan loppumista.Viivytykset ovat raveissa arkipäivää, minkä tunnistaa hyvin Veikkauksen TV-tuotantopäällikkö Timo Lämsä."Eilisessä lähetyksessä tapahtui ikävien sattumusten summa, minkä vuoksi viimeistä lähtöä ei voitu näyttää kokonaan. Jos lähtö olisi päässyt alkamaan ravien viivästymisestä huolimatta ilman kokoontumisen keskeytystä, myös viimeinen lähtö olisi näkynyt. Valitettavasti lisäaikaa ei ehditty enää tilata”, Lämsä kertoo.Esimerkiksi TotoTV:tä mobiilissa seuranneet näkivät Cheopsin ja Tommi Kylliäisen voiton normaalisti. Pystytäänkö jatkossa varmistamaan, että ravit näkyvät loppuun asti myös antenniverkossa?”Olemme tänään käyneet tilanteen läpi tuottajan kanssa ja sovimme, että jatkossa aikataulu tarkistetaan aina puoli tuntia ennen ravien päättymistä. Jos näyttää siltä, etteivät XL65-lähdöt mahdu lähetykseen – tai lauantaisin koko lähetys on vaarassa jäädä kesken – tilaamme palveluntarjoajalta lisäaikaa”, Lämsä sanoo.Ravilähetykset jatkuvat VeikkausTV19-kanavalla antenniverkossa vuoden loppuun saakka. Lähetykset näkyvät keskiviikkoisin klo 18-21 ja lauantaisin kello 13-17..Ravilähetykset jatkuvat VeikkausTV-19-kanavalla