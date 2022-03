Ravimies vei vuoden 2022 porokuninkuuden

Inarissa kilpailtiin 70. porokuninkuusajot viikonloppuna. Lauantain tuhannen metrin ryhmäajon ja sunnuntain kahden kilometrin yksittäisajon yhteistuloksen perusteella 24 parhaasta kuninkuussarjan porosta kruunattiin porokuninkaaksi Sämpylä.

Sämpylä laukkasi ryhmäajossa kilometrin radalla tuloksen 1.17,278 ja pääsi näin hyvistä asemista kakkosena kuusi kymmenystä johtaneen Mika Länsmanin ajaman Severin perässä yksittäisajoon.

Sunnuntaina ajettiin käännetyssä järjestyksessä, ja Sari Kettusen ajama Sämpylä teki kahdella kilometrillä täysin uskomattoman ajan 2.29,407. Severi pystyi sekin huippusuoritukseen tuloksella 2.31,321, mutta se riitti hurjatasoisessa kilpailussa vain kolmossijaan. Hanna Mikkolan ajama Isopoi häikäisi myös kahden kilometrin kisassa ja nousi kakkoseksi.

Ravi-ihmisille nimi Sämpylä on tuttu edesmenneen ikäluottatähti Graceful Swampin lempinimenä, ja sen innoittamana myös porokaima Sämpylä on saanut nimensä.

Poron osaomistaja Reijo Kenttälä, 75, puolestaan tuli suurelle yleisölle tutuksi vuonna 2014 vain 10-vuotiaana menehtyneen Frankon osamistajana. Se ehti ansaita lähes 200 000 euroa Kenttälälle ja Seppo Suuroselle, jotka ovat yhdessä omistaneet myös poroja. Pudasjärveläinen eli tunteellisia hetkiä porokuninkuuden ratkettua Inarissa sunnuntaina.

"Olen ollut mukana porohommissa 50 vuotta ja tämä kuninkuus tuntuu todella hienolta", Reijo Kenttälä kommentoi. "Sämpylä on vielä oman paliskunnan poroja. Olen sen joukosta löytänyt ja toinen omistaja Esa Kaleva on sen treenanut näin hienoon vireeseen. Saavutettu kuninkuus on suurinta, mitä porokilpaurheilun parissa voi saavuttaa."