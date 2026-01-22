Raviratojen tukipäätökset julki – Kajaani jäi kokonaan ilman tukea

Vuoden 2026 valtion talousarviossa hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen osoitettiin käytettäväksi yhteensä 27,242 miljoonaa euroa. Yhdessä aiemmilta vuosilta siirtyneiden noin 5 miljoonan euron määrärahojen kanssa vuodelle 2026 on käytettävissä noin 32,2 miljoonaa euroa.Maa- ja metsätalousministeriö julkisti 22.1. maakuntaradoille ja keskusradalle myönnetyt toiminta- ja palkintotuet. Erikoista tukipäätöksessä oli, että Kajaanin maakuntarata ei saanut tukia lainkaan.”Yksi tuen hakijoista täyttää alustavasti tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetun vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän, jonka vuoksi toimintatukea ja palkintotukea ei voida myöntää kyseiselle hakijalle ollenkaan”, perusteluissa sanotaan.Hevosurheilu tavoitti Kainuun Ravirata Oy:n syksyllä valitun toimitusjohtajan Ari Komulaisen kommentoimaan tilannetta. Onko ratayhtiö näin suurissa vaikeuksissa?”Riippuu vähän, miten sitä katsotaan. Viime vuoden vielä epävirallinen tulos näyttää 12:ta tuhatta plussaa, ja velkaa on reilusti alle sata tuhatta. Sen kanssa pärjättäisiin kyllä”, Komulainen aloittaa.”En haluaisi ottaa edellisvuosiin kantaa, kun en ole ollut itse aikaisemmin mukana, mutta kirjanpito on rehellisesti sanottuna retuperällä. Minun aikani on mennyt syyskuusta lähtien siihen, että olen koittanut saada sitä jonkinlaiselle tolalle.”Syistä Komulaiselle on syntynyt selkeä näkemys.”Talousjohtaminen on ollut huonoa. On tehty huonoja investointipäätöksiä, on maksettu lainoja liian nopeasti pois, ei ole osattu varautua tulevaan. On ollut liikaa henkilökuntaa.”Lisäksi viime vuodelle langennutta noin 20 000 euron toimintatukien takaisinperintää ei ole saatu maa- ja metsätalousministeriölle hoidettua. Kirjanpidon ongelmien lisäksi se saattaa olla merkittävä tekijä ministeriön ottamaan jyrkkään kantaan.Ari Komulainen myöntää tilanteen olevan nyt vaikea – sekä akuutisti että ensi kesää ajatellen.”Valmennuspaikat pitäisi pitää kunnossa ja toimisto ja uusi doping-talli lämpiminä, ettei tapahdu isoja vahinkoja. Rahaa ei kuitenkaan ole kuin kuukaudeksi tai kahdeksi, eikä radankäyttömaksuja tai sponsorisopimuksia voi tässä tilanteessa laskuttaa.””Herrat Helsingissä päättää, missä Kajaanin kilpailupäivät ensi kesänä ravataan. Ei se mahdotonta ole, että ne täälläkin ajettaisiin, mutta nyt pitää ottaa yhteyttä kaupunkiin ja Kainuun Liittoon ja kysyä, että onko meillä jatkossa ravirataa. On niiden kanssa kyllä jo neuvoteltukin”, Komulainen mainitsee.Jakosuunnitelma hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämiseksi vuonna 2026