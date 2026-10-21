Ravireissu Mikkeliin keskeytyi ojaanajon seurauksena – "Auto suistui suoralta tieltä metsään"

Ilmajokelainen Yrjö Uusitalo oli tiistaina matkalla Mikkelin raveihin kahden hevosen kanssa, kun puolenpäivän aikaan 20 kilometriä ennen Virtoja hänen ajamansa maasturi ja perässä kulkenut hevoskoppi suistuivat ojaan.”Ilman lämpötila oli noin seitsemän astetta. Muutama märkä kohta oli tiivistynyt tienpintaan, ja yhtäkkiä tiessä oli jäinen kohta. Auto suistui suoralta tieltä metsään. En pystynyt tekemään mitään”, Uusitalo aloittaa.Hänen huomattuaan, että hän ja hänen kyydissä matkustanut puolisonsa olivat molemmat kunnossa, huoli kohdistui hevosiin. Ylösalaisin kääntyneestä autosta päästiin pois rikkomalla ikkuna.”Hevoskoppi oli lentänyt kyljelleen. Kopin ovea aukaistessa mietin, että millainenkohan näky siellä odottaa. Hevoset kuitenkin katselivat vain hämmästyneenä, että mitä täällä tapahtuu. Kummallakaan hevosista ei ollut mitään hätää”, Uusitalo huokaisee.Ulosajon jälkeen Uusitalon pariskunta ja hevoset joutuivat viettämään noin kaksi tuntia onnettomuuspaikalla, kunnes saivat Jouni Pöytälaaksolta apua heidän ja hevosten kotiin kuljettamisessa. Illan startit Mikkelissä jäivät ajamatta. Tallillaan vielä tuolloin töissä ollut ohjastaja Hannu Hietanen jätti ravi-illan myös väliin.”On tämä suomenhevonen hyvä rotu. Hevoset söivät vain tyytyväisinä heinää, kun selviteltiin tilannetta. Hevosistamme Sirppi on kantavana, ja Mikkelin startin piti toimia uran päätöskisana. Se jäi nyt tältä erää ajamatta”, Uusitalo sanoo."Jounille vielä kerran valtavan suuri kiitos avusta. Hän on varmasti yksi maailman avuliaimmista ihmisistä", Uusitalo jatkaa.Jälkikäteen Uusitalo kiittää itseään, että on panostanut kunnolliseen kuljetuskalustoon. Kokoalumiinikopin tukevuus mahdollisesti pelasti hänen hevostensa hengen.”Kannattaa suosia uudehkoja vehkeitä, muuten olisi voinut käydä oikeasti pahasti. Kesärenkaat olivat vielä alla, kun keli oli kesäinen. Vähänkään huonommilla vehkeillä olisi varmasti mennyt henkiä hevosilta tai jopa ihmisiltä”, hän sanoo.Seuraavaksi Uusitalo jää odottamaan vakuutusyhtiön päätöstä hänen autonsa ja hevoskopin korvaamisen suhteen. Mikkelin ravi-illan jääminen väliin harmittaa erityisesti 3-vuotiaan Lumi-Ellen puolesta.”Se olisi voittanut lähtönsä”, Uusitalo hymähtää..Hevosenhakureissu keskeytyi hirvikolarin vuoksi – ”Kyllä siinä meni pieneen shokkitilaan”