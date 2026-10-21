Maasturi keikahti tieltä suistuttuaan ympäri, hevoskoppi kaatui kyljelleen. Kaksi erillistä kuvaa yhdistettynä.
Maasturi keikahti tieltä suistuttuaan ympäri, hevoskoppi kaatui kyljelleen. Kaksi erillistä kuvaa yhdistettynä.Kuvat: Yrjö Uusitalo
Uutiset

Ravireissu Mikkeliin keskeytyi ojaanajon seurauksena – "Auto suistui suoralta tieltä metsään"

Onnettomuudessa säästyttiin hevos- ja ihmisvahingoilta.
Julkaistu
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liikenneonnettomuus
Yrjö Uusitalo
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