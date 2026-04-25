Seinäjoen ravit keskeytetty ainakin kello 15.15 saakka heikon näkyvyyden vuoksi

Suurkilpailuvalvoja Jouni Rajala kertoi studiolähetyksessä, että sateen pitäisi tunnin sisällä laantua, joten uusi palaveri pidetään kello 15.15, jolloin päätetään ravien jatkosta.

Ohjastajista Tuukka Varis kommentoi tilannetta.

"Rehellinen mielipide, että ravit olisi saanut keskeyttää jo ensimmäisen lähdön jälkeen. Tosi haasteellinen olosuhde, kun kuskit eivät näe yhtään mitään. Lumi- ja räntäsade heikentää näkyvyyttä entisestään. Muutaman lähdön myötä radan kuntokin alkoi heikkenemään. En näe turvalliseksi ajaa kilpaa", Varis aloitti ratahaastattelussa."

"Tauko antaa peliaikaa kisajärjestäjälle tehdä toimenpiteitä radalle ja saada se kilpailukuntoiseksi. Tähän väliin aivan oikea ratkaisu, että kisat keskeytettiin. Semmoinen ajatuksena tuli itselle, että kuka on vastuussa, jos jotain sattuu?", Varis pohti.

