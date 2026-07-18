Mikkelin kaviouraa huolletaan sateen jäljiltä, lähtöautolla suurimmat haasteet

Lähetysauton kuljettaja Ari Roikonen antoi Jere Törmäselle lausunnon tilanteesta ravistudiossa.

"Rata on erittäin märkä ja liukas. Vesikuuro teki sen, että olosuhteet muuttuivat todella haastaviksi. Lähtöauton hallinta on jo haastavaa. Mielestäni on liian isot riskit hoitaa lähtöjä, ennen kuin korjaustoimenpiteitä on tehty. Märin pinta otetaan nyt pois. Lähtöauton ajolinjaan yritetään saada lisää pitoa", Roikonen kommentoi.

Ravit jatkuivat huoltotoimenpiteiden jälkeen kello 15.15.