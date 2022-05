Ravit ovat alueillaan kesän vetonauloja

Vanhan ajan ravitunnelmaa, sanotaan Lieksan raveista. Idyllisessä maalaisympäristössä kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitseva rata tunnetaan tunnelman lisäksi radassa kiinni olevasta katsomosta. ”Siinä ei ole juuri hajurakkoo. Hevoset ovat melkein käsin kosketeltavissa, kun ne tulloo maalisuoraa”, Pielisjärven Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Jarmo Leinonen kertoo.

”Lieksassa suorastaan haistaa hevosen, kun se tulloo esittelyyn ja mitäpä tekköökin siinä etusuoralla. Vohvelikahvit on yksi vetovoimatekijä. Vohveli tehdään taikinasta paikan päällä.”

Lieksan raveihin tulee väkeä etäänpääkin, koska Lieksa on matkailukaupunki ja turisteja liikkuu. Jos ottaa kaksi kohdetta kerralla eli ravien päälle muutakin, kohteita on paljonkin. ”On museota ja Ruunaan retkeilyaluetta, Eeva Ryynäsen taiteilijakoti Paateri, eikä pidä väheksyä omaa eläinpuisto PikkuKiliä, jota itse pyöritämme. Koli on jo Pielisen toisella puolella, mutta moni sen yhdistää Lieksaan”, Leinonen luettelee.

Lauttaliikennettä ei Pielisen yli enää kulje, mutta kansallismaisemaa tulee moni katsomaan. Koli on Suomen ja Euroopan vanhinta kallioperää, ikää on 2,6 miljardia vuotta.

”Talkooporukkaa on seitsemänkymmenen ja sadan välillä. Hyvähenkisellä talkooporukallahan nämä ravit pitkälti saadaan järjestettyä. Toivottavasti sama jatkuu. Meillä oli talkooporukalla yhteinen kokoontuminen perheineen. Oli ohjelmanumeroa, ruokailua ja kahvittelua. Syksyllä on sama. Ettei pelkästään sanota ravien jälkeen talkooväelle kiitoksia ja näkemiin.”

Lieksan yleisömäärä oli ennen koronaa vakiintunut tuhannen tietämiin, milloin vähän alle, milloin yli. ”Toivottavasti tämä kesä on jo sitä vanhaa normaalia.”

Lieksan kesään on luvassa ohjelmanumeroraveja. ”Meillä ei ole vuosikausiin ollut autolähtöjä, koska varikkokurvi on vähän kaponen. Nyt on tehty rataremonttia, ja koetetaan saada rata siihen malliin, että saadaan ryhmälähtöjä heinäkuun raveissa. Mahdollisesti saamme valtakunnan nimekkäitä ravi-ihmisiä ja ohjastajiakin Lieksaan.”

Auto saadaan paikalle Joensuusta tai Kuopiosta. ”Ohjelmanumeroilla ja lähellä yleisöä olevilla hevosilla saamme ihmiset liikkeelle.”

Lieksan tavoitteena on jonakin vuonna käydä Ravigaalassa pokkaamassa vuoden kesäradan palkinto.

St Michel on Mikkelin seutukunnan suurin yksittäinen vuosittain toistuva tapahtuma. ”Tutkimme joka vuosi tapahtuman taloudelliset vaikutukset. Kun yleisöä kaksi vuotta sitten ennen koronaa oli niin sanottu normaali määrä, tapahtuman vieraat jättivät Etelä-Savoon noin 4,3 miljoonaa euroa. Tuon summan matkailijat siis käyttävät. Lukema toistui vuodesta toiseen”, kertoo Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Karkeasti puolet summasta ravimatkailijat käyttävät Kalevankankaan vauhtiradan aitojen sisällä, vajaa puolet sen ulkopuolella. Vuosi sitten yleisömäärä hieman putosi, mutta yksittäisen matkailijan käyttämä rahamäärä pysyi suunnilleen ennallaan. Lukemaa voidaan näin pitää hyvin luotettavana. Kulutettu rahamäärä on raviradalla runsaat 200 euroa ja sen ulkopuolella reilut 150 euroa vierailijaa kohti.

”Alueen kaupalliset toimijat, etenkin ravintola, osaavat varautua tapahtumaan ja ymmärtävät sen arvon.”

Mikkelin muusta tarjonnasta Visulahti on toiminut jo pitkään, ja sieltä on bussikuljetus Kalevankankaalle. Uutta tarjontaa edustaa sodan ja rauhan keskus Muisti, jonka voi arvella kiinnostavan St Michelin toistuvaiskävijöitä. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Sen ensimmäinen näyttelykokonaisuus Poikkeustila käsittelee toista maailmansotaa. ”Geopoliittisen tilanteen, kohderyhmän ja keskuksen uutuuden huomioon ottaen uskon, että se voisi olla juuri sellainen kohde, joka muodostaa yhden lisäsyyn saapua St Micheliin.”