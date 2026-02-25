Ravitalleilla herpesriski on vähäinen

EHV-1-virus on tehnyt pahaa jälkeä Tuomarinkartanon Kilpatallissa. Hevosurheilu Ratsastuksen vahvistamattomien tietojen mukaan ainakin kuusi hevosta on kuollut.

Ravitalleilla ei ole kuitenkaan syytä erityiseen huoleen, Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki sanoo.

”Onhan ravihevosillakin varmasti herpestä, mutta kilpailutoiminta on ratsastukseen verrattuna hyvin erilaista. Raveissa kilpaillaan ulkoilmassa, ja on hyvin poikkeuksellista tällaisena tautiaikana, että hevoset yöpyisivät kilpailualueella. Ellei sitten kyse ole ratatallista, mutta siellä harvemmin pyörii ulkopuolisia hevosia. Enemmän nämä tuntuvat leviävän useamman päivän kestävissä ratsastuskilpailuissa, joissa hevoset yöpyvät siirtotalleissa. Niissä olosuhteissa virus leviää herkemmin ilmateitse”, Mäki kertoo.

”Ravitalleilla harvemmin pyörii kauheasti ulkopuolisia ihmisiä. Ratsutalleilla saattaa käydä paljon ihmisiä, jotka käyvät myös muilla talleilla. Ravitalleilla hevosilta mitataan rutiininomaisesti lämmöt joka päivä. Silloin poikkeamia havaitaan hyvissä ajoin.”