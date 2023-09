Ravitoimittajille ensimmäistä kertaa naispuheenjohtaja

Ravitoimittajien yhdistys piti vuosikokouksensa 1.9. Yhdistyksen puheenjohtaja Jani Kanerva halusi luopua pestistään, ja yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Johanna Heinonen.

Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Jani Kanerva, joka valittiin myös varapuheenjohtajaksi, Emilia Lehtonen, Riku Niittynen ja Jere Törmänen.

Johanna Heinonen on pitkäaikainen ravitoimittaja ja on ollut Ravitoimittajat ry:n jäsen noin 15 vuotta. Yhdistyksen hallituksessa hän on vaikuttanut neljän vuoden ajan. Heinonen työskentelee Hevosurheilu-lehdessä tuottajana.

”Tavoitteena on, että yhdistys jatkaa merkittävänä osana mediaa ja raviyhteisöä”, Johanna Heinonen sanoo.

”Puheenjohtajana toivon erityisesti voivani lisätä yhdistyksen tavoitettavuutta. Haluan, että sekä yhdistyksen jäsenet että ravimedian lukijat ja katselijat saavat yhdistyksen hallitukseen tarvittaessa yhteyden ja että vuoropuhelu median, lukijoiden ja myös päättäjien kesken edelleen paranee”, Heinonen linjaa.

”Se voisi olla myös paikka, jossa toisaalta nuoret ravitoimittajat ja toisaalta myös muiden alojen toimittajat saavat tukea raviurheilun erityistä osaamista vaativalla saralla.”

Raviurheilu on Heinoselle sekä työ että rakas vapaa-ajan harrastus. Hän kasvattaa kotonaan Hauholla lämminverisiä ravihevosia ja on mukana useammassa hevoskimpassa. Parhaiten raviyleisön mieleen ovat jääneet parin vuoden takainen Kasvattajakruunu-voittaja, eilen Jokimaalla loukkaantumisen jälkeen voittojen tielle palannut Piece Of Hero sekä talvella haastajadivisioonafinaalin voittanut Kiikku’s Trooper.

”Suomenhevosten kanssa olen vielä lähtötelineissä, mutta ne ovatkin pidempiä projekteja. Omistan muun muassa pienen siivun 2-vuotiaasta suomenhevosruunasta Kinnarin Toivomuksesta, jonka kanssa tavoitellaan sitten Elitkampen-voittoa, kun Kuninkuusraveihin ei nykysäännöillä ole ruunalla asiaa”, Heinonen sanoo hymyillen.

Ravitoimittajat ry. järjestää toimintaa yhdistyksen jäsenille, palkitsee vuoden haastateltavan kuninkuusraveissa ja osallistuu vuoden parhaiden valintoihin vuosittaisen ravigaalan alla. Tänä kesänä vuoden haastateltavaksi valittiin kouvolalaisvalmentaja Matias Salo.