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Ravituomioistuin alensi valmentajien sakkorangaistuksia
Matias Salon ja Eija Sorviston dopingrikkomuksesta määrätyt sakot pienenivät 10 000 eurosta 3000 euroon. 24 kuukauden kilpailukiellot pysyivät voimassa.
Ravituomioistuin on 29.10. antanut päätöksensä kahdesta muutoksenhausta koskien Suomen Hippoksen hallituksen 2.10. antamia päätöksiä kilpailukielloista.
Hippos tiedottaa, että ravituomioistuin päätti kohtuullistaa sakkojen määrää Eija Sorviston ja Matias Salon dopingrikkeiden osalta. Annetut kilpailukiellot pysyvät voimassa hallituksen päätösten mukaisesti.
Hippoksen tiedote kokonaisuudessaan.