Raviurheilijat tukemassa lasten ja nuorten mielenterveyttä

"Herranjumala, kuinka moni lapsi ja nuori voi pahoin. Tämä asia koskettaa koko Suomea, ja sitä kautta myös raviurheilijat voivat yhteisönä olla mukana muuttamassa asioita parempaan suuntaan", Suontausta aloittaa. "Sain idean keräyksestä, kun sosiaalisessa mediassa kannustettiin lajin huippunimiä lahjoittamaan rahaa lasten sekä nuorten mielenterveyden tukemiseen. Talkravi-ryhmässä on noin 18 000 jäsentä, ja me kaikki voimme olla mukana muuttamassa tulevaisuutta. Itsellä on ysiluokkalainen poika, joten asia koskettaa myös henkilökohtaisesti."