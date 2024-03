Raviurheilu tutuksi Jyväsjärven jäällä

Jyväskylän Lutakon sataman kupeessa järjestetyt jääravit toivat ravihevoset ja vanhan ajan ravitunnelman sinne, missä ihmiset olivat. Puolen päivän aikaan jäällä alkaa olla ihmisiä mustanaan, myös satamassa oleva torialue puuhapisteineen on aivan täynnä.

Hevosten varikko on järjestetty Sauna Viilun parkkialueelle. Järjestyksenvalvojana toimiva Tapio Levänen koittaa ohjata kulkijoita pois hevosten jaloista.

”Ihan hyvin on mennyt, kun ihmiset vielä uskoisi, ettei ne kävelisi täällä hevosten seassa. Mutta monet on tottuneet menemään tästä, ja pitävät sitä jokamiehenoikeutena. Hyvin on kuitenkin sujunut”, Levänen sanoo. ”Killerillä olen talkoohommissa ollut joskus 80-luvulla, mutta tämä on niin harvinainen tapahtuma, että tänne halusin tulla.”

Vehviläisten raviperheestä SM-jääraveissa ajettiin kolmen sukupolven voimin. Isoisä Pekka, isä Sami ja tytär Tiia Vehviläinen ohjastivat lähes joka lähdössä.

”Odotan, että tästä saadaan raviurheilusta hyvä näkymä ja että tänne tulisi paljon ihmisiä, jotka sitten ehkä innostuisivat käymään myös Killerillä ja muualla raveissa. Hevonen on hieno eläin ja jääravit ovat niin hieno perinne. Tietenkin tämä poikkeaa tavallisista raveista, kun ajetaan vain 400 metrin pätkä, mutta tässä sen näkee, kuka kiihdyttää nopeimmin”, Pekka Vehviläinen pohti ennen kilpailujen alkua.

Yleisön joukosta katseltiin, että jäällä ulkoilutettiin myös isoa mustaa koiraa. Lähemmäksi tultaessa koira paljastui Pamela-lampaaksi, joka toimii monté-lähtöön osallistuneen Villinviksun seurana raveissa.

”Tämä on hieno paluu omiin lapsuusvuosiin, jolloin jääravit olivat se kaikkein kovin juttu. Hienoa, että tällaisia järjestetään nykypäivänäkin”, Pamelan omistaja Niko Ärling juttelee. ”Pamela on tottunut käymään tapahtumissa, missä on paljon ihmisiä. Se haluaa aina sinne, missä on menoa ja meininkiä.”