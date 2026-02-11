Raviurheilujohtaja Arto Hytönen: ”Yhteinen näkemys ja toimintamalli esittelyihin löydetty”

Hevosurheilun Areena-aukeamalla ja Raviparlamentissa on noussut viime aikoina esille monia kilpailutoimintaan liittyviä asioita.Erityisen paljon on puhuttanut tuomarien tiukentunut linja esittelystä myöhästymisiä kohtaan. Niistä on langetettu sakkoja, joita kaikki kilpailijat eivät ole sulattaneet. Muutoksia linjaan ei ole kuitenkaan tulossa.”Pala kerrallaan on löydetty yhteinen näkemys ja toimintamalli, ja useimmilla radoilla esittelyt toimivat jo hyvin. Kuskien kanssa on käyty valmentajienyhdistyksen johdolla keskusteluja, ratoja on muistutettu lähdönjärjestäjän roolin tärkeydestä ja tuomarit oli ohjeistettu jo aikaisemmin”, Arto Hytönen kiteyttää tilanteen.Keskustelua on herättänyt myös hevosten ilmoittaminen raveihin. Harrastajavalmentaja Okko Mikkonen moitti Näkökulma-palstalla joidenkin ammattivalmentajien ilmoittavan hevosiaan säännöllisesti vajaisiin sarjoihin vasta ilmoittautumisajan päätyttyä ja tämän aiheuttavan ikäviä yllätyksiä jaettavien sarjojen jaon ja ns. spårtrappa-lähtöjen ratojen suhteen ja vaikeuttavan kuskin saantia. Moni ohjastajakin viivästyttää ajotehtäviensä vahvistamista viime hetken ilmoittamisten varalta.Arto Hytönen ei isossa kuvassa ongelmaa näe.”Kun avoimeen ilmoon aikanaan siirryttiin, asiaa pohdittiin monelta kantilta. Pääsääntöisesti se on ollut hyvä asia, mutta toki lieveilmiöitäkin voi joskus olla”, hän myöntää.Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen ehdotti, että ilmot voisivat ”riittävän täysien” lähtöjen osalta sulkeutua virallisen ilmoittamisajan päätyttyä. Hytönen ei ajatukselle lämpene.”Sekä urheilun että pelitoiminnan näkökulmista haetaan, että lähdöt olisivat mahdollisimman täysiä. Sitä täytyy tässä tilanteessa korostaa. Kun tukikokonaisuus on pienentynyt, palkintorahat täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti”, hän perustelee.”Ilmoittamisajan päätyttyä ilmoittaessaan ilmoittaja ottaa varsinkin kesäaikaan riskin jäädä rannalle, sillä täyteen sarjaan ei hevosia saa ottaa. Kun hevosia voi siirtyä varasarjaan tai sellaisista raveista toisiin, joiden ilmo päättyy samaan aikaan, vajaaltakin näyttänyt sarja voi äkkiä täyttyä.”Hytönen myöntää, että hevosmäärien ollessa talvikaudella pienimillään jaettavat sarjat eivät tahdo toimia toivotulla tavalla.”Jaettavien sarjojen ja spårtrappa-lähtöjen osalta on keskustelu ns. pimeään ilmoittautumiseen palaamisesta, mutta vielä siihen ei olla siirtymässä.”.Kuskeille on varattu ilmoittamisajan päätyttyä Heppa-järjestelmän netti-ilmossa puoli tuntia aikaa valita ja vahvistaa ajokkinsa heille ilmoitetuista hevosista. Syystä tai toisesta kaikki eivät tee tätä määräajassa tai ollenkaan, mikä aiheuttaa radoille turhaa vaivaa ja viivästyttää lähtölistojen valmistumista.”Olisi tietysti toivottavaa, että valmentajat sopisivat ajotehtävistä kuskien kanssa etukäteen ja nämä vahvistaisivat ajonsa ajoissa. Jos näin ei tehdä tai sovittuihin ajoihin on tullut muutoksia, radoille jää rooli yhdistellä toiveita. Ne ovat silloin monesti vaikeassa välikädessä – varsinkin, jos valmentajaa tai kuskia ei saada kiinni. Ensisijaisesti silloin haetaan hevoselle tuttua ja mahdollisimman menestynyttä kuskia”, Arto Hytönen tiedostaa.Ruotsissakin toimitaan samantyyppisesti, mutta jos kaikki valmentajan toivomat kuskit ovat varattuja, kuskiksi laitetaan ensimmäinen vapaana oleva kuski radan ohjastajarankingin kärjestä. Perään ei Ruotsissa juuri soitella – ei kuskeille eikä valmentajille.Arto Hytönen ei tyrmää, etteikö tämä voisi toimia Suomessakin.”On siinä ihan ajatusta. Ensisijaisesti kuitenkin toivoisi, että ilmot saataisiin sujumaan mahdollisimman juohevasti nykyisillä käytännöillä.””Sekin on huomioitava, että joskus lainaohjastaja voi päättää vasta ilmojen päätyttyä, lähteekö raveihin ollenkaan. Samoin valmentaja, jos ei yhdellä hevosella ole halukas lähtemään raveihin. Se on täysin ymmärrettävää näillä kulkemisen kustannuksilla, ja silloin järjestelmän on oltava joustava”, Hytönen tiedostaa..Näkökulma: Suurkilpailuvalvojan huomioita Raviparlamenttia koskien.Näkökulma: Harrastajat ahtaalla jo kuskivalinnasta lähtien