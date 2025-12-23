Sponsor Insightin tutkimus: Raviurheilun markkinointi sai tuloksia aikaan

Kampanja jatkuu ensi vuonna

Positiivista dataa tutkimus antoi myös mielikuvasta raviurheilua kohtaan. Täysi-ikäisestä väestöstä 28 prosenttia vastasi mielikuvan olevan positiivinen. Vuosi sitten luku oli 26 ja kolme vuotta sitten 22.

”Hyvä tulos, kun ajattelee, miten poikkeuksellinen alkuvuosi meillä oli uutisoinnin näkökulmasta. Hevosia menehtyi poikkeuksellisesti useampi, mikä ylitti ymmärrettävästi valtakunnallisen median uutiskynnyksen”, Saara Iivari pohtii.

”Toki pitää muistaa, että muutaman prosenttiyksikön muutokset menevät vielä virhemarginaaliin, mutta mielikuva on kuitenkin nyt systemaattisesti joka vuosi kehittynyt hieman tai pysynyt samalla tasolla.”

Erityisesti Iivari iloitsee siitä, että ensikertalaisten osuus Kuninkuusravien kävijöistä on kasvanut jo useamman vuoden ajan.

”Ensikertalaisia on nyt viidesosa, ja se on hieno luku. Suuri osa yleisöstä käy tapahtumassa useita kertoja, kunhan heidät on ensin saatu paikalle sen ensimmäisen kerran”, hän hehkuttaa.

”Kun markkinointieuroja on nimenomaan kohdennettu uudelle yleisölle, on hyvä, että se näkyy. Uusi yleisö on aina haastavampi saada kiinnostumaan lajista kuin jo mukana olevat.”

Saara Iivari kokee, että tutkimustulokset antavat selkänojaa jatkaa samalla linjalla.

”Hyvä yhteistyömme markkinoinnissa Veikkauksen kanssa jatkuu. Meillä on hyvä, luova kampanja. Sitä totta kai versioidaan ja päivitetään, mutta jatketaan, ja on tosi mielenkiintoista nähdä, miten toinen vuosi vaikuttaa tutkimustuloksiin.”