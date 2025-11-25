Varuste- tai lahjavinkkejä vailla? – Ravivalmennussarja ja joululahjateema tämän viikon Hevosurheilussa

Ravivalmennussarja jatkuu uusimmassa numerossa, kun yli 8600 voittoa ajanut Antti Teivainen kertoo, mikä on tärkeää ravihevoselle optimaalisinta varustusta mietittäessä.

Lähikuvajutussa tutustutaan suomenhevosruunista eniten euroja tienanneeseen Morisoniin, jonka ura jatkuu keskiviikkona Vermossa.

Ajankohtaisjuttua varten selvitettiin, mitä tekemistä raviradoilla on lapsille ja nuorille ja miten radat näkevät nuorisotyön merkityksen.

Joululahjateemassa puolestaan Bea-Maria Puikkonen antaa täsmävinkit, mitä hevosalalla toimiva haluaisi löytää joulukuusen alta.

Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/