Ravivalmennussarja päivitetään – ensimmäinen artikkeli tammikuussa

Tammikuussa 2014 Hevosurheilu aloitti juttusarjan, joka osoittautui jättisuosituksi. Idea oli lainattu suoraan James C. Harrisonin vuonna 1968 julkaistusta ’Care and training of the trotter and pacer’, joka julkaistiin suomalaiskäännöksenä vuonna 1984 nimellä Ravihevosen hoito ja valmennus.

Kyseisessä kirjassa, kuten sitten Hevosurheilun juttusarjassakin, asiaan perehtyneet henkilöt kertovat yhdestä raviurheilun käytännön työn osa-alueesta.

Artikkeleissa pyrittiin lukuystävällisyyteen, eli ne eivät ole oppikirjamaisia, vaan käytännön esimerkein ryyditettyjä tarinoita.

Sarjassa oli 15 artikkelia ja vaikka siitä puhuttiin valmennussarjana, se käsitteli monta muutakin aihetta asian tiimoilta, kuten kasvatus, hoito, kuntoutus, ruokinta ja niin edelleen.

Sarja koottiin kirjaksi vuonna 2016. Loppuunmyydystä kirjasta tulee edelleenkin tiedusteluja tasaisena virtana. Oli kaksi vaihtoehtoa, ottaa kirjasta uusi painos tai aloittaa sarja uudestaan uusilla henkilöillä.

Päädyimme jälkimmäiseen. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon, joten päivitys tuntui hyvältä ajatukselta.

Tammikuussa alkava sarja noudattelee aiemmasta tuttua tyyliä. Pienenä maistiaisena mainitaan, että sarjassa tulee olemaan mukana muun muassa Seppo Suuronen aiheenaan nuoren suomenhevosen valmennus, Antti Ojanperän aiheena puolestaan on aikuisen suomenhevosen valmennus ja Christa Packalén kertoo hevosen hyvinvoinnista ja hoidosta.