Ravivalmentaja Tuomas Rantasen tempaus sai hyvän vastaanoton – ”Hakemukset ovat herkistäneet"

Elokuun alussa Porissa ratavalmentajana valmennustoiminnan aloittanut Tuomas Rantanen teki sunnuntaina yrityksensä Facebook-sivuille päivityksen, jossa kertoi Rantanen Stablen haluavan yhdessä kasvattaja Timo Niemisen kanssa lahjoittaa lapselle tai nuorelle osuuden orivarsasta nimeltä Bonham.

Vuoden vaihteessa 2-vuotiaaksi kääntyvän Bonhamin lahjaosuuteen kuuluu lisäksi ilmaiset hoito- ja valmennusmaksut ensimmäisen kahden vuoden ajalle.

”Idea lähti, kun kasvattaja Timo Nieminen toi Bonhamin meille ja ilmoitti haluavansa myydä hevosen. Ensimmäisen kuukauden jälkeen kerroin haluavani ostaa varsan, ja päätimme tehdä sen ympärille 50 osuuden kimpan”, Rantanen aloittaa.

”Timo sitten kertoi haluavansa lahjoittaa joulunaikaan yhden osuuden kimpasta jollekin lapselle tai nuorelle niin, että voisi maksaa osuudesta yhden vuoden hoito- ja valmennusmaksut”, hän jatkaa.

Rantanen innostui Niemisen ideasta yhdessä puolisonsa Mette Tuomisen kanssa, ja he päättivät kustantaa lahjaosuudelle toisen vuoden hoitokulut.

"Ajatus on siis antaa osuus sellaiselle lapselle tai nuorelle, jolla olisi intoa raviurheiluun ja hevosiin, mutta perheen varallisuustilanne ei välttämättä mahdollista itse osuuden ostamista", Rantanen sanoo.

Sunnuntaiaamuna tehty Facebook-julkaisu on kerännyt tiistaiaamuun mennessä yli 110 000 katselukertaa. Sähköpostitse tehtyjä hakemuksia osuudelle on tehty jo lähes sata.

”Vaikeaksi menee, kun hakemuksien joukosta voimme mahdollistaa tämän vain yhdelle. Nyt olemme pyytäneet hiukan apuja, ja kolme nimettömänä pysyvää yksityishenkilöä on halunnut kustantaa varsasta osuuden ja hoitomaksut jollekin lapselle tai nuorelle”, Rantanen kertoo.

”Pari yritystä vielä miettii mukaan lähtemistä. Tallihommien jälkeen meinaan vielä ottaa puhelimen käteen ja koittaa saada muutamaa yritystä innostumaan ideasta.”

Tulevien uusien Bonhamin omistajien nimiä tullaan tuskin julkaisemaan, mutta kyseisiin henkilöihin Rantanen on yhteydessä jouluaattona.

”Monet ovat kertoneet kokeneensa koulussa kiusaamista tai kärsineensä mielenterveysongelmista. Hakemukset ovat herkistäneet. Tiistai-iltana meinaan lueskella niitä vielä läpi”, Rantanen päättää.