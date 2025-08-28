Ravivalmentajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta

Suomalaista ammattiravivalmentajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta, joka on tapahtunut syksyllä 2023. Valmentajan epäillään toistuvasti häirinneen ja kohdelleen epäasiallisesti yrityksen palveluksessa työskennelleitä kahta henkilöä, jotka olivat tulleet ulkomailta Suomeen työskennelläkseen epäillyn tallilla.Toisessa tapauksessa kyse oli ollut noin viikon työkokeilusta ja toisessa noin kolme kuukautta kestäneestä työsuhteesta.Työkokeilussa olleen henkilön mukaan hänellä ei ollut ollut vapaapäiviä työskentelynsä aikana ja työpäivän pituus oli ollut yli 12 tuntia päivässä.Hänen mukaansa valmentaja oli maksanut huomattavasti pienempää palkkaa kuin mitä voimassa olleen työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka oli ollut tekohetkellä, ja edellyttänyt työntekijän tekevän ylityötä normaalin työajan lisäksi.Syyttäjän mukaan TES:n minimipalkan alittavan palkan lisäksi työnantajan toiminta on ollut moitittavaa, kun hän ei ole tehnyt kirjallista työsopimusta asianomistajan kanssa, jonka perusteella asianomistajalle olisi voinut muodostua riidaton käsitys työstä maksettavasta palkasta sekä työn muista ehdoista. Myös aluehallintovirasto on todennut työnantajan toiminnan olleen tältä osin moitittavaa.Työkokeilussa ollut henkilö vaatii käräjäoikeutta velvoittamaan valmentajan maksamaan maksamattoman palkkasaatavansa laillisine viivästyskorkoineen sekä suorittamaan korvauksen teon aiheuttamasta kärsimyksestä. Valmentaja kiistää kaikki syytteet ja vaatii niiden hylkäämistä.Hänen puolustuksensa mukaan työkokeiluun tullut henkilö ei osannut englantia, vaikka toisin oli ilmoitettu. Lisäksi hänellä oli vaikeuksia hyväksyä ohjeita. Myös helppojen työtehtävien tekemisessä oli puutteita. Työkokeilua ei tästä syystä jatkettu.Valmentaja kiistää, että työkokeilussa olleelle henkilölle olisi maksettu liian vähän palkkaa. Hänelle oli työmatkaa varten annettu polkupyörä käyttöön, mutta hän ei halunnut käyttää sitä, vaan odotti autokyytiä. Tämän vuoksi työkokeilussa ollut henkilö jäi hevostallille jopa useaksi tunniksi töiden jälkeen odottamaan kyytiä. Kolmen kuukauden työsuhteessa olleen henkilön mukaan valmentaja on aiheuttanut hänelle kärsimystä puhuttelemalla häntä ja puhumalla hänestä muille epäasiallisesti ja hän hakee asiasta vahingonkorvausta.Valmentaja kiistää myös tämän syytteen ja vaatii sen hylkäämistä. Puolustuksen mukaan töihin tullut henkilö oli ilmoittanut olevansa hevosalan ammattilainen. Suomessa oli ilmennyt, että näin ei ollut ollut, vaan henkilö itse asiassa pelkäsi hevosia, eikä osannut toimia niiden kanssa. Ennen töihin ottoa henkilö oli lähettänyt videon itsestään ratsastamassa, mutta puolustuksen mukaan myöhemmin kävi ilmi, ettei hän esiinny videolla.Ammattitaidottomuus johti myös valmentajaan kohdistuneeseen onnettomuuteen.Työsuhdetta ei jatkettu, sillä kausityö oli määräaikainen, eikä työntekijä ollut kykenevä siihen tehtävään, johon hänet oli alun perin palkattu.Puolustus kiistää, että valmentaja olisi jollakin tavoin laiminlyönyt työn kuormittavuuden vähentämisen ja kaiken epäasiallisen käytöksen tai työturvallisuusmääräysten rikkomisen kyseistä työntekijää kohtaan, vaan voimakkaita sanoja on käytetty aiheesta. Puolustuksen mukaan käyttäytymissäännön rikkomista ei voida pitää työturvallisuutta tai terveyttä vaarantavana seikkana. Syyttäjä vaatii valmentajalle 50–80 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Asian käsittely alkoi tämän viikon tiistaina käräjäoikeudessa ja se jatkuu maanantaina.