Kuvituskuva ei liity tapaukseen.
Kuvituskuva ei liity tapaukseen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Ravivalmentajaa syytetään työturvallisuusrikoksesta

Käräjäoikeus käsittelee asiaa seuraavan kerran maanantaina.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi