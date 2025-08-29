Ravivalmentajien tallikommenttikilpailu alkaa maanantaina

Suomen Ravivalmentajat ry aloittaa 1. syyskuuta yhdessä Custom Sulky Oy:n kanssa tallikommenttikilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa Ravivalmentajat ry:n jäseniä aktivoitumaan entisestään palvelemaan totopelaajia tallikommentein.

”OIemme jo monta vuotta puhuneet Veikkauksen kanssa, että Heppa-järjestelmään tulisi saada entistä enemmän valmentajien kirjoittamia tallikommentteja. Lähdimme kehittämään asiaa kilpailun pohjalta, ja saimme Customista hyvän yhteistyökumppanin, joka halusi lahjoittaa kisaan erittäin merkittävän palkinnon”, Suomen Ravivalmentajat ry:n toiminnanjohtaja Antti Karhila kiittelee.

Tallikommenttikilpailu koskee Heppa-järjestelmän kautta annettuja sanallisia tallikommentteja. 1. syyskuuta – 15. marraskuuta kestävän kilpailukauden aikana tuomaristo tarkastelee kommentteja kahden viikon jaksoissa. Tuomaristossa on edustajia Customilta, Veikkauksesta, Hevosurheilu-lehdestä, Hippoksesta sekä Antti Karhila Ravivalmentajista.

Alustavasti seitsenhenkisestä tuomaristosta kukin tuomari nimeää kahden viikon jakson jälkeen kolme valmentajaa, joiden hän on arvioinut antaneen tallikommentteja Heppa-järjestelmään laadukkaimmin ja kattavimmin. Kukin nimeämispiste antaa Suomen Ravivalmentajat ry:n jäseniin kuuluvalle valmentajalle yhden arvan Custom Chromeclassic -hiittikärryjen arvontaan.

”Ravivalmentajat ry:n hallitusten jäsenten kanssa olen ollut keskusteluissa ja ainakin he olivat innoissaan asiasta. Arvokkaan palkinnon luulisi vaikuttavan osallistumisintoon positiivisesti”, Karhila toivoo.

Valmentajakommentit ovat luettavissa Mobiilihepasta ja Toto-pelien sivuilta.