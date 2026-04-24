Sandra Eriksson ei pääse ohjastamaan Seinäjoelle.Kuva: Jenny Rehnman/TR Bild
Redénin toinen hevonen ei starttaa Seinäjoella

Daniel Redénin Chestnut on sairastunut, eikä pysty kilpailemaan Seinäjoki Racessa.
Bodenin radan Facebook-sivuilla kerrottiin, että omistajiin kuuluva Per Skoglund oli soittanut ohjastaja Sandra Erikssonille Chestnutin sairastuneen kuljetuskuumeeseen.

"Älä istuudu lentokoneeseen. Chestnut on saanut kuljetuskuumeen, eikä voi hyvin. Se ei kilpaile huomenna", oli Erikssonin mukaan Skoglundin viesti.

"Todella harmillista, olisin mielellään kilpaillut, toivotaan, että hevonen toipuu", Eriksson sanoi Bodenin Facebookissa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Travronden

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
