Redénin toinen hevonen ei starttaa Seinäjoella
Daniel Redénin Chestnut on sairastunut, eikä pysty kilpailemaan Seinäjoki Racessa.
Bodenin radan Facebook-sivuilla kerrottiin, että omistajiin kuuluva Per Skoglund oli soittanut ohjastaja Sandra Erikssonille Chestnutin sairastuneen kuljetuskuumeeseen.
"Älä istuudu lentokoneeseen. Chestnut on saanut kuljetuskuumeen, eikä voi hyvin. Se ei kilpaile huomenna", oli Erikssonin mukaan Skoglundin viesti.
"Todella harmillista, olisin mielellään kilpaillut, toivotaan, että hevonen toipuu", Eriksson sanoi Bodenin Facebookissa.