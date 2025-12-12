Reijo Ranne osti Sheikin siitosoriiksi – "Kova emälinja"

15-vuotiaan Sheikin kilpailuoikeus päättyy iän puolesta vuodenvaihteessa. Viimeiset puolitoista vuotta Jussi Suomisen tallista kisannut Sheikki on siirtynyt nyt Kankaanpäähän Reijo Ranteen talliin. Samalla hevonen on siirtynyt Ranteen omistukseen tämän ostettua se Anna’s Stable Oy:ltä.”Sitä tarjottiin minulle siitosoriiksi. Tutkin, että Sheikillä on kova emälinja, joten tehtiin kaupat. Siitosoreistani Hullumies ja Tuokkolan Touho täyttävät jo 23 vuotta, joten täytyy hankkia myös hieman nuorempia talliin”, Ranne kertoo.Uransa viimeisen startin Sheikki juoksi lokakuun alussa Vermossa sijoittuen kahdeksanneksi. Koko kilpauralla 19,8-aikaiselle oriille kertyi 207 starttia statistiikalla 31–18–22. Palkintorahoja se keräsi reilut 250 000 euroa.Jussi Suomisen lisäksi Sheikkiä sen uran aikana valmensivat Matti Lautamäki, Bella Varjonen, Esko Ketola ja Pertti Isotalo.”Torstaina hain sen ja hyvin se on tähän asettunut. Hienoluonteinen ori”, Ranne kehaisee.